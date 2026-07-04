[오피셜] 결국 칼 빼들었다!…'ERA 6.10' 베니지아노 웨이버 공시→새 外人 영입 임박

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 전반기 막판 마운드 과부하와 외인 잔혹사로 신음하던 SSG 랜더스가 결국 또 한 명의 외국인 투수 교체라는 최후의 결단을 내렸다.

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SSG 랜더스는 4일 한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 앤서니 베니지아노에 대한 웨이버 공시를 요청했다. 이로써 KBO리그 무대에서 맹활약을 기대했던 베니지아노는 2026시즌 중도 하차의 씁쓸한 성적표를 받아들게 됐다.

SSG 벤치가 전반기가 채 끝나기도 전에 외인 교체 카드를 꺼내 든 이유는 명확하다. 올 시즌 SSG 마운드는 선발 평균자책점 10위(6.20)에 머무는 등 심각한 부진을 겪어왔다.

특히 미치 화이트 대신 영입한 토머스 해치도 만족스럽지 않은 상황에서 베니지아노마저 선발진의 확실한 중심을 잡아주지 못하고 기복 있는 플레이를 이어가자, 구단 프론트와 코칭스태프는 후반기 대반격을 위해 더 이상 지체할 시간이 없다고 판단했다. 필승조의 과부하와 엇박자를 해소하기 위해서는 강력한 구위를 가진 새로운 외인 에이스의 수혈이 절대적으로 필요한 시점이다. 베니지아노는 올 시즌 16경기에 선발 등판해 2승5패, 평균자책점 6.10을 기록했다.

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베니지아노를 과감하게 정리한 SSG는 곧바로 대체 외인 투수 영입을 공식화하며 발 빠르게 움직이고 있다. 구단 측은 "신규 외국인 선수 영입은 현재 행정절차가 마무리되는 대로 공식 발표할 예정이다"라고 밝혀, 이미 수면 아래에서 계약 절차가 상당 부분 완료되었음을 시사했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com