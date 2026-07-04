장윤정, 친모 절연 이유 "도경완과 결혼 결사 반대, 남동생도 母 손절" ('연예뒤통령')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연예뒤통령' 이진호가 장윤정이 모친을 손절한 이유를 밝혔다.

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3일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 ''도경완 결사 반대' 장윤정이 엄마 손절한 진짜 이유(모친 충격적 근황)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장윤정의 친모 육씨는 최근 또 투자 사기 의혹에 휘말려 논란의 중심에 섰다. 육 씨는 지난 2015~2017년 지인들에게 약 4억 원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 실형을 선고 받았던 바. 이 문제로 장윤정은 모친을 손절하며 추가 피해를 방지하려 노력했으나 최근 육 씨가 장윤정과 연락하는 것처럼 꾸민 문자 메시지와 투자 확인서를 이용해 지인들에게 투자금 명목으로 돈을 받아 챙긴 의혹으로 고소장이 접수됐다.

이 가운데 이진호는 장윤정과 육 씨의 핵심 갈등에 대해 짚었다. 이진호는 "첫 번째는 돈 문제였다. 행사만 떴다 하면 돈다발을 가지고 올 정도로 엄청난 돈을 가져왔다. 집에 마대자루가 몇 개가 있었다고 자랑할 정도였다. 그 집안의 살림, 경제권 전권을 엄마에게 맡겼다"며 "근데 살림이 불어나야 하는데 오히려 마이너스다. 이것 자체도 너무 황당한데 장윤정씨도 이상해서 확인해봤다. 근데 장윤정 씨 집안에 굉장히 복잡한데 이모, 이모부들이 장윤정 씨에게 '밥 해준다', '댓글 관리 해준다' 한다고 돈을 퍼주면서 돈이 계속 빠져나가는 구조다. 결혼하려고 보니 돈이 하나도 없는 거다"라고 밝혔다.

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이어 "두 번째는 장윤정 씨가 당시 도경완 씨와 결혼한다고 발표했다. 그때 장윤정 씨 어머니가 대대적으로 반대했다더라. 반대한 이유를 알아봤더니 이 모든 경제권을 도경완 씨에게 가면 자신에게 남는 게 없다고 판단한 거다. 딸을 진짜 딸로 본 게 아니고 돈줄로 본 케이스"라며 "인간적인 괴로움 뿐 아니라 경제적 어려움이 겹쳤다"고 밝혔다.

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특히 이진호는 당시 육씨의 편을 들었던 남동생의 근황에 대해서도 "누나가 동생한테 투자를 한 거다. 동생이 사업한다 하니까 돈을 준 거다. 동생이 원래는 운동선수 출신인데 그만둔 이후 사업을 시작해서 누나가 돈을 준 건데 수완이 꽤 있었나보다. 이 가운데 엄마와 갈등이 있었는데 엄마 편을 든 거다. 그래서 장윤정 씨는 아버지만 따로 챙기고 동생, 엄마를 절연한 케이스"라며 "남동생도 어머니와 절연한 것으로 알려졌다. 동생도 야반도주하듯 떠났다더라"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com