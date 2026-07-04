김구라 며느리 임박..아들 그리♥여친, 제주도 밀월 여행서 다정한 포옹

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 그리가 여자친구와 함께한 제주도 여행 사진이 공개됐다.

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그리의 비연예인 여자친구는 지난 3일 개인 계정을 통해 제주 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 "벌써 그리운 제주도. 우리 너무 탔다. 사람 지우기 힘들었다. 좀 힙해?"라는 글을 함께 남기며 여행의 추억을 전했다.

공개된 사진에는 제주 바다와 자연을 배경으로 데이트를 즐기는 두 사람의 모습이 담겼다. 서로를 바라보며 미소 짓거나 자연스럽게 포옹하는 등 애정 어린 분위기가 시선을 사로잡았다. 특히 그리가 여자친구의 머리를 다정하게 쓰다듬는 모습도 포착돼 눈길을 끌었다.

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그리는 최근 여러 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 공개 열애 사실을 숨기지 않고 있다.

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지난 3월 유튜브 채널 '공부왕 찐천재'에서 여자친구가 있다고 직접 밝혔으며, 이후 방송에서도 결혼을 염두에 두고 진지하게 만나고 있다는 뜻을 전했다. 또한 "예쁘게 만나 좋은 결실을 맺고 싶다"며 연인을 향한 애정을 드러내기도 했다.

한편 그리는 방송인 김구라의 아들로, 래퍼와 방송인으로 활동을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com