얼마나 심했으면..'말자쇼' 측, 일반인 향한 인신공격에 결국 "사전 안내 없이 삭제" [공식][전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] KBS 2TV '말자쇼' 제작진이 일반인 출연자를 겨냥한 악성 댓글이 이어지자 시청자들에게 성숙한 온라인 문화를 당부했다.

Advertisement

제작진은 지난 3일 공식 계정을 통해 공지문을 올리고 "최근 방송에 출연한 일반인들을 향한 근거 없는 비난과 악성 댓글로 상처를 받는 사례가 발생하고 있다"고 밝혔다.

이어 "말자쇼는 자신의 고민과 사연을 진솔하게 나누기 위해 용기를 낸 사람들이 함께하는 프로그램"이라며 "방송 이후에도 출연자들이 불필요한 피해를 입지 않도록 확인되지 않은 내용의 추측이나 인신공격성 댓글은 자제해 달라"고 요청했다.

또한 악의적인 댓글에 대해서는 관리 방침도 분명히 했다. 제작진은 "사실에 근거하지 않은 비방이나 악성 댓글은 별도의 안내 없이 삭제될 수 있다"며 "따뜻한 응원과 배려 있는 댓글 문화 조성에 동참해 달라"고 전했다.

Advertisement

한편 말자쇼는 코미디언 김영희가 '개그콘서트'에서 선보인 캐릭터 '말자 할매'를 중심으로, 정범균과 함께 다양한 세대의 고민을 듣고 이야기를 나누는 토크 예능 프로그램이다. 매주 월요일 오후 10시 KBS 2TV에서 방송된다.

Advertisement

다음은 전문

안녕하세요. KBS '말자쇼' 제작진입니다.

Advertisement

최근 '말자쇼' 일반인 출연자를 향한 근거 없는 비방과 악성 댓글로 마음의 상처를 받는 분들이 계십니다. '말자쇼'는 각자의 고민과 사연을 용기 내어 나누는 자리입니다. 일반인 출연자분들이 방송 이후에도 상처 받지 않도록, 확인되지 않은 이야기나 개인을 향한 비난을 삼가주시길 부탁드립니다.

Advertisement

앞으로 근거 없는 비방이나 악의적인 댓글은 사전 안내 없이 삭제될 수 있음을 안내드립니다. 따뜻한 시선과 건강한 댓글 문화로 함께 해주세요. 감사합니다.

tokkig@sportschosun.com