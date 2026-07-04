호날두는 하늘이 밉다, 토너먼트 겨우 1골 넣었는데...메시는 또 월드컵 역사 경신, "역대 최초 20골, 사상 첫 8경기 연속 득점까지"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시가 다시 한번 월드컵 득점 역사를 새롭게 썼다.

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미국의 폭스스포츠는 4일(한국시각) '메시가 아르헨티나 대표팀 소속으로 월드컵 20번째 골을 기록해 여려 기록을 경신했다'고 보도했다.

아르헨티나는 4일 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 카보베르데와 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 3대2로 승리했다. 아르헨티나는 카보베르데를 극적으로 꺾으며, 16강에 올랐다. 16강 상대는 모하메드 살라가 핵심인 이집트다.

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메시는 이날 경기도 아르헨티나 승리의 주역이었다. 전반 29분 선제골을 터트렸던 메시는 이후에도 계속 아르헨티나 공격을 이끌었다. 연장 전반 리산드로의 골도, 메시의 코너킥이 날카롭게 이어진 후 터진 득점이었다. 연장 후반 보르헤스의 자책골은 메시의 코너킥 이후 크리스티안 로메로의 헤더가 보르헤스에게 걸린 골이었다. 3골에 모두 관여하며 이번 경기 공식 최우수 선수로도 꼽혔다.

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폭스스포츠는 '메시는 이번 골로 월드컵 20번째 골을 최초로 기록했다. 월드컵 역사상 최다 골 기록도 경신했으며, 대회 득점 선두 자리에 올라섰다. 메시는 2회 연속 월드컵에서 7골 이상을 기록한 최초의 선수다. 이 골로 그는 월드컵 8경기 연속 득점이라는 대회 최장 기록을 세웠으며, 토너먼트 5경기 연속 득점이라는 쾌거를 달성했다'고 전했다.

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앞서 메시는 알제리와의 조별리그 1차전에서도 해트트릭을 기록하며 다양한 기록을 경신했었다. 당시 국제축구연맹(FIFA)은 17일 '리오넬 메시가 38세 357일의 나이로 월드컵 역사상 최고령 해트트릭 기록을 세웠다'며 '이전 최고령 기록 보유자는 2018년 스페인과의 경기에서 해트트릭을 기록한 크리스티아누 호날두로, 당시 그의 나이는 33세 130일이었다'고 밝혔다.

앞서 호날두가 조별리그 득점과 월드컵 토너먼트 첫 득점으로 관심을 모았으나, 메시는 단숨에 기록 경신으로 스포트라이트를 자신에게 끌고 왔다. 두 선수의 득점 경쟁이 어디까지 이어질지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com