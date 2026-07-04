확 달라진 황정민, 술톤 없앤 비결 "메이크업 특수분장처럼 해" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 황정민이 '풍향고' 출연에 선을 그었다.

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4일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다.

정호연은 "이번에 칸에서 선배님이 엄청 심한 곱슬이시더라. 머리 직접 하셔서 디너에 오셨는데 '신세계' 정청이 살아 돌아온 듯했다 근데 정말 멋있었다"고 밝혔다. 이에 황정민은 "곱슬머리라 감으면 꼬불꼬불해진다. 너무 싫다"고 토로했다.

머리 이야기 중 조인성은 유재석의 얼굴을 보고 "오늘 메이크업했네. 난 메이크업은 안 했다. 형 좀 약간 배신감 느낀다. 원래 메이크업 안 하는 거 아니냐"고 화제를 돌렸다. 유재석은 "해준다 해서 했다"고 당황했다.

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이에 조인성은 "세수하고 와라. 형의 맨 얼굴을 보여드려야 한다. '오늘 메이크업 하실 거냐' 해서 괜찮다 했다. 머리를 한 건 최소한의 예의를 지키기 위해서 한 건데 메이크업은 민낯으로 인사를 드려야 된다 했다"고 토로했다.

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조인성의 잡도리에 유재석은 황정민에게 "메이크업했냐"고 물었고 황정민은 "겁나 했다. 난 거의 특수분장처럼 했다. 지우면 얼굴이 빨갛지 않냐. 그래서 특수분장처럼 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 그러면서 황정민은 "인성이야 잘생겼는데 뭐. 우리 같은 사람이야 겁나 찍어 바르는 것"이라며 겸손한 모습을 보였다.

한편, 황정민은 지난 1일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에 출연해 화보 촬영을 앞두고 확 달라진 비주얼로 화제가 됐다. 최근 금주를 한 것으로 알려진 황정민은 또렷해진 이목구비는 물론 이른바 '술톤'이라 불리는 붉은 피부톤과 달리 맑아진 안색으로 논길을 모았다.

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wjlee@sportschosun.com