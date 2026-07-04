'韓 월드컵 에이스' 이강인, 탈락 후 첫 심경 고백 "아쉬운 마음보다 책임...더 성장해 팀에 보탬되겠다"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국의 '에이스' 이강인이 2026년 북중미월드컵을 마친 후 처음으로 심경을 밝혔다.

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기대 속에 참가한 월드컵, 하지만 현실을 기대만으로 이뤄질 수 없는 일들이 많았다. 대한민국 월드컵대표팀은 6월 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다. 한국은 조 3위로 경우의 수를 기대했으나, 3위 중 10위로 마치며 32강 진출이 좌절됐다.

A조 최종전 경기를 마치고, 3위 경우의 수를 지켜보기 위해 과달라하라에서 '무한 대기'에 돌입했던 한국 대표팀은 지난달 30일부터 인천국제공항을 통해 한국으로 돌아왔다. 이강인도 그중 한 명이었다. 굳은 표정으로 입국장에 모습을 드러낸 이강인은 특별한 인터뷰 없이 팬들의 응원과 함께 공항을 떠났다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인은 3일 개인 SNS를 통해 월드컵 탈락 이후 처음으로 글을 올렸다. 그는 '이번 월드컵은 선수로서 많은 것을 찬찬히 돌아보게 만든 대회였다"고 먼저 밝히며 "먼저 대표팀을 응원해 주신 모든 팬분들께 감사드린다. 기대에 만족스러운 결과로 보답하지 못해 죄송한 마음 또한 크다'고 했다.

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대표팀의 헌신 속 아쉬운 결과에 고개를 숙였다. 이강인은 '지난 4년, 동료들과 코칭스태프, 지원 스태프, 의료진을 비롯한 많은 분들의 노력과 헌신이 있었다. 그 시간에 걸맞은 결과를 보여드리지 못해 저 또한 아쉽다'고 했다. 그럼에도 책임감을 강조했다. 그는 '결과가 좋지 않았을 때 가장 먼저 가져야 하는 것은 아쉬운 마음보다 책임이라고 생각한다'며 '나 역시 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있었고, 내 몫을 더 잘해냈어야 했다. 대표팀으로 받는 사랑과 응원은 결코 당연한 것이 아니기에, 결국 경기장에서 보여드리는 모습으로 보답해야 한다고 믿는다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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마지막으로 더 좋은 선수가 될 것을 강조했다. 이강인은 '이번 결과를 잊지 않고 더 성장해 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다. 경기장과 멀리에서도 힘을 보내주신 팬 여러분, 다시 한번 감사드린다'고 했다.

이강인으로서는 팀의 핵심으로서 참가하는 첫 월드컵 그 무게가 남다를 수밖에 없다. 그 무게를 바탕으로 활약했지만, 결과는 혼자만의 힘으로는 바꿀 수 없는 영역이었다. 그럼에도 4년 후의 모습이 더 기대되는 활약을 펼친 이강인은 한국 대표팀에 더 보탬이 되는 선수가 될 것이라는 의지를 다졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com