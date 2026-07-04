최강록, 눈물의 인생사..방송 최초 고백 "속세와 연 끊고 스님 될 뻔" ('놀러코스터')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최강록이 과거에 스님이 될 뻔했다고 고백한다.

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내일(5일) 방송될 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 스페인에 이어 독일의 테마파크를 방문해 영원히 잊지 못할 독특한 추억들을 쌓는다.

멤버들의 두 번째 여행지인 독일은 유럽에서 놀이공원이 제일 많은 나라로, 세계 1위 타이틀을 가지고 있는 어트랙션 뿐만 아니라 독특한 콘셉트의 체험형 테마파크 등 각양각색 놀이공원이 기다린다고 해 기대감이 커지고 있다.

독일에서 첫번째로 방문한 놀이공원은 한국에서 잘 알려지지 않는 곳으로 예상을 뒤엎는 반전을 선보일 예정. 특히 노홍철이 현지인에게 직접 추천 받은 놀이공원이라고 해 궁금증을 자아낸다.

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고경표는 이곳에서 자신을 알아봐 준 팬과 소중한 시간을 예고해 관심을 모은다. 놀이공원에 있던 누군가가 고경표를 향해 "사랑해요, 오빠"라며 한국어로 고백을 하는 것. 이에 독일 한복판에서 열린 고경표와 팬의 1대1 팬미팅 현장에 호기심이 증폭된다.

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그런가 하면 놀이공원 여행을 함께하며 한층 끈끈해진 멤버들의 허심탄회한 인생 토크도 펼쳐진다. 어색했던 초반과 달리 멤버들에게 마음의 벽을 완전히 허문 최강록은 "과거에 스님 될뻔했다"는 충격 고백으로 노홍철, 고경표, 빠니보틀을 놀라게 한다. 과연 최강록이 속세와 연을 끊을 뻔했던 사연은 무엇일지, 눈물 없이 듣지 못할 그의 인생사가 궁금해진다.

또한 노홍철과 최강록은 여행을 다니며 직접 목격하고도 믿을 수 없었던 고경표 맨살을 폭로한다. 평소 고경표는 남들과 다른 독특한 샤워 철학을 고수하며 형들의 관심을 독차지했던 상황. 'No 샤워' 예찬론자 고경표의 피부에 숨겨진 비밀은 무엇일지 이목이 집중된다.

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괴짜들의 본고장 독일에서 펼쳐질 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 솔직한 대화는 내일(5일) 밤 9시 10분에 방송될 MBC '놀러코스터'에서 확인할 수 있다.