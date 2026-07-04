조권, "지금도 가인과 술 취하면 뽀뽀한다" 충격 고백...'우결' 아담부부 17년 인연

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 조권이 '우리 결혼했어요' 가상부부였던 가인과의 현재 관계와 비하인드 스토리를 공개했다.

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3일 차오루의 유튜브 채널 '차오룸' 코너에는 조권이 출연해 '원조 예능돌'다운 입담을 뽐냈다.

이날 차오루는 과거 큰 사랑을 받았던 MBC '우리 결혼했어요' 속 '아담부부'에 대해 언급하며 "선배님이 '우결' 할 때 저희가 연습생이었다. 즐겁게 봤었다"고 말했다.

이어 "지금도 '우결'을 사랑하는 사람들이 많아서 자주 만나는 커플들도 있는데, 조권과 가인은 그게 쉽지 않다. 유일한 커플 같다"고 신기해했다.

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이에 조권은 "우결이 끝난 뒤에도 계속 연락하는 사이고, 서로 자주는 아니더라도 생존신고처럼 잘 지내는지 연락한다. 종종 만나서 밥도 먹고 술 한 잔도 하면서 인연을 이어오고 있다"고 밝혔다.

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차오루가 "둘이 진짜 결혼하면 좋겠다는 생각이 든다"며 웃자, 조권은 "아직도 아담부부를 좋아해 주시는 팬들이 많다. 특히 중국 팬들이 많다"고 감사함을 전했다.

또한 '첫 뽀뽀' 에피소드에 대해서도 언급했다. 조권은 "뽀뽀를 너무 많이 해서 모르겠다"며 너스레를 떨었다.

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이어 그는 "'첫 입술 뽀뽀'는 그랜드 하얏트 호텔 아이스링크에서 했다. 스케이트를 타면서 제가 노래를 불러줬는데, 제가 너무 못 타니까 가인 누나가 저한테 먼저 했던 기억이 난""고 회상했다.

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조권은 당시 장면을 떠올리며 "뽀뽀를 너무 많이 했다"고 웃었다.

차오루가 "지금도 사적으로 만날 때 볼 뽀뽀 하냐"고 묻자 조권은 잠시 망설인 뒤 "솔직하게 말씀드리면 취하면 한다"고 고백해 놀라움을 자아냈다.

이에 차오루는 "그런 친구 있으면 얼마나 좋냐"며 웃었고, 조권은 "취하면 한다"고 다시 한번 강조했다.

또한 조권은 "작년에 오랜만에 만났다. 연락은 계속 했지만 실제로 만난 건 정말 오랜만이라 밥도 먹고 술 한 잔 하고 인생네컷도 찍었다"고 전했다.

이어 "사진을 SNS에 올렸는데 정말 많은 기사와 댓글이 달렸다. 스케일이 다르더라"며 '아담부부'의 여전한 화제성을 언급했다.

shyun@sportschosun.com