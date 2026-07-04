"안타 치고 잘했는데 왜" LG 신민재, 4일 한화전 라인업 제외…'염갈량'이 밝힌 속사정은?

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 선두 독주 체제를 확고히 다지려는 LG 트윈스 신민재가 선발 라인업에서 제외됐다. 전날 공수에서 좋은 활약을 펼쳤던 터라 팬들의 궁금증이 커졌으나, 사령탑 염경엽 감독의 계산은 철저하게 '선수 보호와 장기 레이스 완주'에 맞춰져 있었다.

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LG는 4일 서울 잠실야구장에서 열리는 한화 이글스와의 홈 경기를 앞두고 선발 라인업을 발표했다.

이날 LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-문보경(3루수)-송찬의(좌익수)-문정빈(1루수)-박동원(포수)-이영빈(유격수)-구본혁(2루수) 순으로 선발 출전한다.

신민재가 책임지던 9번 2루수 자리에는 내야 전천후 자원인 구본혁이 낙점됐다.

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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신민재는 직전 경기였던 3일 한화전에서 3타수 2안타를 때려내며 좋은 타격감을 보여줬다. 염 감독은 "민재는 오늘 좀 쉬어야 한다. 너무 풀(Full)로 소화했다"라며 "지금 워낙 풀로 나간 상태라 잘못하면 햄스트링 올 수도 있다. 한 템포 쉬어 가야 한다"고 설명했다.

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염 감독은 "선수들을 부상 없이 잘 만들어서 쓰려면 보이지 않는 곳에서 챙겨야 할 요소들이 워낙 많고 대단히 조심스럽다"고 사령탑으로서의 리스크 관리 철학을 털어놨다.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 신민재가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

사실 이날은 신민재뿐만 아니라 외야수 송찬의 역시 체력 안배 차원에서 쉬어 가야 할 타이밍이었다. 하지만 라인업 구성상 문보경이 지명타자(DH) 자리를 채워버리면 주전 1루수인 문정빈의 활용 공간과 마지막 승부처에서 활용할 대타 카드가 대단히 모호해진다.

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염 감독은 "창기 뒤에 보경이를 배치하는 등 들고 있는 카드의 상황에 맞춰 전략적으로 타순을 짜야 했다"라며 "처음부터 상황을 다 상정하고 뒤에 쓸 대타 자리를 준비시켜 놨다. 벤치에 들고 있는 카드가 넉넉하지 않은 상황에서 최선의 시너지를 내기 위한 선택"이라고 설명하며 전반기 막판 타이트한 엔트리 운용의 고충을 내비치기도 했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com