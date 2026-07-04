"강민호가 살렸다" 1,2회 6실점에도 승리, 최원태 구한 베테랑의 품격… 대역전극의 출발점이었다

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[인천=스포츠조선 정현석 기자]포기를 모르는 삼성이 2-6 뒤지던 경기를 화끈하게 뒤집으며 연승을 달렸다.

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삼성은 4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서 4회 대거 8득점을 하며 13대7 역전 드라마를 완성했다. 드라마틱한 반전의 중심에는 흔들리던 마운드를 진정시킨 베테랑 포수 강민호의 숨은 활약이 있었다.

지난 4일 인천 SSG전에서 삼성은 휴식 후 돌아온 선발 최원태가 초반 난조를 보이며 힘겹게 출발했다. 열흘 만에 마운드에 선 최원태는 1회에만 5실점, 2회에 1실점을 기록하며 조기 강판할 뻔 했다. 기세가 완전히 SSG 쪽으로 넘어갈 수 있는 절체절명의 위기.

박진만 감독이 승부수를 던졌다. 3회말 시작과 동시에 선발 포수 김도환을 빼고 베테랑 강민호를 투입했다.

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과감한 결단이 신의 한 수가 됐다. 강민호와 호흡을 맞춘 최원태는 급속도로 안정을 찾기 시작했다. 3회와 4회 2이닝 연속 삼자범퇴를 기록하는 등 5회까지 추가 실점 없이 선발 임무를 다했다.

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포수 한 명의 교체가 마운드의 안정을 가져오고, 나아가 경기 전체의 흐름을 바꾸는 발판이 된 셈.

최원태가 안정을 찾자 삼성의 타선이 무섭게 폭발했다. 2-6으로 뒤지던 4회초, 삼성 타선은 타자일순 속 무려 8점을 쓸어 담는 '빅이닝'을 만들어내며 순식간에 경기를 뒤집었다. 흐름을 탄 삼성은 결국 13대7 대승으로 3연승을 달렸다. 초반 6실점으로 패전 위기에 몰렸던 최원태는 타선의 화끈한 지원과 강민호의 리드 덕분에 행운의 시즌 3승(4패)째를 챙겼다.

경기 후 삼성 박진만 감독은 승리의 공을 베테랑 포수에게 돌렸다.

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박 감독은 "강민호가 최원태를 살렸다"며 "강민호가 경기 흐름을 바꿔주었기 때문에 재역전승도 가능할 수 있었다"고 엄지를 치켜세웠다.

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끝까지 포기하지 않은 선수들의 투지에도 칭찬을 아끼지 않았다. 박 감독은 "타자들이 이기겠다는 의지가 강했고 집중력을 잃지 않았다"며 "기세가 완전히 넘어갈 수도 있는 상황에서 포기하지 않고 집중하면서 빅빅이닝을 만들어냈다"고 극찬했다.

박진만 감독은 강민호 외에도 승리를 이끈 타선의 주역들을 일일이 언급했다.

특히 활발한 움직임으로 SSG 배터리를 흔든 테이블세터를 주목했다. 박 감독은 "테이블세터 김지찬(3안타 4타점 1득점)과 박승규(2안타 1타점 2득점)가 좋은 안타와 타점을 만들어주면서 누상에서 잘 움직여줬다"며 "그 덕분에 다음 타자들도 해결을 잘 해준 경기였다"고 평가했다.

중심 타선에서 4안타 1타점 2득점으로 맹활약한 캡틴에 대해서도 "특히 구자욱은 이틀 연속으로 타선에서 '키맨' 역할을 완벽하게 해줬다"고 간판타자의 활약에 고마움을 전했다.

부진했던 투수를 살려낸 베테랑의 리드, 그리고 찬스를 놓치지 않은 타선의 집중력이 어우러지며 삼성은 완벽한 역전 드라마를 완성했다. 이제 전반기 남은 경기는 단 4경기. 선두 LG와 승차는 1.5게임이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈