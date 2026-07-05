"정말 힘든 한주였는데…" 3연패 탈출에 안도 → '3G 연속 1만8700명' 만원 관중에 뜨거운 감사 [수원승장]

31일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 7회초 2사 김현수가 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.31/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "힘든 한주였는데, 마지막 경기에서 집중력이 돋보였다."

Advertisement

한주의 마지막을 승리로 장식했다. 이강철 KT 위즈 감독은 뜨거운 한숨을 토해냈다.

KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 주말시리즈 3차전에서 4대2로 승리했다. 2-2로 맞선 8회말, 모처럼 리드오프로 돌아온 최원준이 안타로 출루한 뒤 간판타자 김현수가 결승 투런포를 쏘아올려 승부를 결정지었다.

KT는 최원준(지명타자) 김현수(1루) 안현민(우익수) 샘 힐리어드(중견수) 김민혁(좌익수) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 나섰다. 선발은 맷 사우어.

Advertisement

롯데는 황성빈(중견수) 고승민(2루) 빅터 레이예스(좌익수) 한동희(지명타자) 나승엽(1루) 윤동희(우익수) 박찬형(3루) 전민재(유격수) 손성빈(포수)으로 맞섰다. 선발은 박세웅.

Advertisement

선발 맞대결은 명품 투수전이었다. 사우어는 6이닝 2실점, 박세웅은 7이닝 2실점으로 역투하며 팀 분위기를 이끌었다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 사우어. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

KT가 앞서가면 롯데가 따라붙는 양상의 경기였다. KT는 3회말 권동진의 1타점 2루타로 선취점을 냈다. 선두타자 허경민이 우전안타로 출루했고, 한승택이 착실하게 번트를 댄 뒤 권동진이 불러들인 깔끔한 득점이었다.

Advertisement

롯데도 4회초 곧바로 따라붙었다. 번트안타 후 KT 사우어의 송구 실책까지 겹쳐 무사 2루가 됐고, 이어진 김세민의 볼넷으로 무사 1,2루에서 손성빈의 희생번트, 황성빈의 희생플라이로 동점을 이뤘다.

Advertisement

KT는 4회말 터진 힐리어드의 솔로포로 2-1 앞서갔다. 하지만 롯데는 6회초 김세민의 1타점 3루타로 다시 2-2, 승부를 원점으로 돌렸다.

사우어는 다소 흔들리는 와중에도 6회까지 6피안타 2실점으로 역투, 올시즌 8번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)를 달성했다. 투구수 102개.

박세웅도 7회까지 KT 타선을 5피안타로 묶으며 2실점 8K로 호투, 올시즌 7번째 퀄리티스타트에 성공했다. 투구수도 92개.

31일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 이강철 감독이 경기를 준비하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.31/

하지만 마지막 순간 승부가 갈렸다. KT는 7회 전용주, 8회 스기모토, 9회 박영현이 무실점 계투로 경기를 마무리지었다. 특히 스기모토는 데뷔 첫승을 거뒀다. 반면 롯데는 8회 등판한 정현수가 최원준에게 안타, 김현수에게 투런포를 얻어맞으며 패전투수가 됐다.

이강철 감독은 "전체적으로 힘든 한주였는데, (한주의)마지막 경기에서 투타 모든 선수들이 집중력을 보여줬다, 베테랑 김현수의 2점 홈런으로 승리할 수 있었다. 한주간 우리 선수들 고생이 많았다"고 돌아봤다.

KT는 워터페스티벌 프리이벤트로 펼쳐진 이번 주말 3연전 내내 1만8700장의 티켓이 모두 팔리며 3연속 매진을 달성했다. 이강철 감독은 "주말 홈경기 3연전 동안 만원 관중으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다"고 강조했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com