'와 송성문이 8연패 탈출 합작' 안타에 도루, 득점까지! 보여줄거 다 했다

송성문. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌디에이고 파드리스 송성문이 선발 출전해 팀의 승리를 합작했다.

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샌디에이고는 6일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 원정 경기에서 5대2로 승리했다. 최근 8연패에 빠져있었던 샌디에이고는 지구 선두 다저스를 상대로 마침내 연패를 끊는데 성공했다.

전날 대타로 한타석을 소화했던 송성문은 이날 8번타자-2루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점 2도루를 기록했다.

송성문은 3회초 첫 타석에서 1아웃 주자 없는 상황에 타격을 했다. 그러나 다저스 선발 투수 에밋 시한을 상대로 2S에서 6구째 슬라이더를 건드려 1루수 뜬공으로 잡혔다.

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5회 선두타자로 나선 두번째 타석에서도 유격수 팝플라이로 아웃된 송성문은 7회 세번째 타석에서 팀의 찬스를 만들었다. 이번에도 이닝 선두타자로 타석에 선 송성문은 다저스 불펜 요원 카일 허트를 상대했고, 풀카운트에서 7구째 높은 포심 패스트볼을 골라내며 볼넷으로 걸어나갔다.

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노아웃 찬스를 맞이한 샌디에이고는 송성문이 곧장 2루 도루까지 성공시키면서 단숨에 득점권 기회를 만들었다. 루이스 캄푸사노의 안타때 3루까지 진루한 송성문은 페르난도 타티스 주니어의 적시타때 가뿐히 홈을 밟았다. 다저스 3루수 미겔 로하스가 달려 나와 타티스 주니어의 바운드성 타구를 잡았지만, 이미 3루에서 홈으로 뛰어드는 송성문을 아웃시키기에는 역부족이었다. 1-0의 아슬아슬한 리드를 쥐고있던 샌디에이고는 이 득점으로 2-0으로 달아났다.

Jul 5, 2026; Los Angeles, California, USA; San Diego Padres right fielder Fernando Tatis Jr. (23) greets third baseman Manny Machado (13) after he hit a 3-run home run in the seventh inning against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

송성문은 샌디에이고가 5-2로 더 격차를 벌린 8회초 안타까지 기록했다. 2사 주자 없는 상황에서 폴 저베이스를 상대했고, 초구에 번트 안타를 만들었다. 3루수 방면으로 번트 타구를 굴려 1루에서 세이프 되면서 안타가 됐다.

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송성문은 바로 다음 타자 캄푸사노 타석에서 다시 2루를 훔치는데 성공했지만, 캄푸사노가 중견수 뜬공으로 잡히면서 이번에는 득점하지 못했다. 송성문의 시즌 타율은 2할3푼4리에서 2할3푼9리로 상승했다.

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한편 샌디에이고는 이날 선발 투수 JP 시어스가 다저스 타선을 상대로 5이닝 무실점 호투를 펼쳤고, 7회초 대거 4점을 뽑아내는 집중력을 보여줬다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com