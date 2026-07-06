연봉 6300에 다승, ERA 1등...MVP급 활약, 두산에 찾아온 로또, 없어서 뽑힌 국대 아니었다

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 1회를 삼자범퇴로 끝낸 두산 선발 투수 최민석이 목걸이를 옷 속으로 집어넣고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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[스포츠조선 김용 기자] 없어서 뽑은 거 절대 아니었네.

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두산 베어스 김원형 감독은 올해 초 열린 호주 시드니 1차 스프링캠프에서 어린 투수 한 명만 보면 입가에 미소가 번졌다. 고졸 2년차 최민석. 김 감독은 "살도 찌우고, 근력도 키웠다는데 올시즌 분명 중요한 역할을 할 것"이라고 했다. 경쟁이 있으니 공개적으로 말할 수는 없었지만, 그 때부터 사실상 선발 한 자리를 최민석에게 맡길 생각을 하고 있었다. 구위도 좋고, 어린 선수가 경기를 끌어가는 힘이 남다르다는 이유였다.

역시 투수 전문가 김 감독의 눈은 정확했다. 두산에 '초대박 로또'가 찾아왔다.

최민석은 5일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 선발 등판, 6이닝 1실점 깔끔한 투구로 8대1 승리를 이끌었다.

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승리 투수. 이번 시즌 개인 9번째 승리였다. 최민석은 9승2패 평균자책점 2.33으로 전반기를 마무리 했다.

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KIA 타이거즈 올러와 함께 다승 공동 선두. 그리고 평균자책점은 2.33으로 2.36의 올러를 앞섰다. 1위. 한화 이글스 류현진이 2.67로 3위인데 류현진이 전반기 한 차례 더 등판한다 해도 2.33을 넘어설 수는 없다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산이 6대1로 승리한 가운데 김원형 감독이 승리투수 최민석을 맞이하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

다승, 평균자책점 1등. 여기에 승률(0.818) 2위. 시상 부문은 아니지만 이닝(92⅔이닝) 5위, 퀄리티스타트(11회) 공동 2위다. 흠잡을 데 없는 기록. 아니, MVP급 활약이라고 해도 과언이 아니다. 최민석이 없었다면 두산은 아마도 전반기를 하위권에서 마쳤을 가능성이 매우 높다.

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생애 첫 10승은 따놓은 당상. 이 기세라면 10승을 넘어 다승, 평균자책점 타이틀 도전도 충분히 가능해 보인다. 연봉 6300만원을 받는 어린 선수가, 기적의 행보를 걷고 있다.

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물론 아이치-나고야 아시안게임이라는 변수가 있어 다승 타이틀 획득은 어려울 수 있다. 하지만 아시안게임은 그만큼 최민석에게 엄청난 기회다. 금메달을 따면 병역 면제 혜택을 받을 수 있기 때문.

최민석은 팀 동료 곽빈, 박준순과 함께 야구 국가대표팀에도 선발됐다. 25세 이하 마땅한 선발 자원이 없어서, 두산 쿼터를 채우려고 뽑힌 게 아니었다. 지금 모습이라면 곽빈과 함께 대표팀 원투펀치 역할을 해야할 듯 하다. 흔들림이 없기 때문이다. 어린 선수가 제구의 안정성, 경기 운영 능력이 돋보인다. 떨리는 무대라고, 갑자기 제구가 흔들리거나 할 스타일이 아니라 국제대회에서 그 가치가 더욱 높아질 수 있다.

과연 최민석이 어디까지 날아오를 수 있을까. 두산의 가을야구, 아시안게임 금메달 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있을까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com