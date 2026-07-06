[오피셜] KBO, 해외 아마·프로 출신 및 중퇴선수 등 대상 2027 KBO 신인 드래프트 참가 접수 실시

2026 KBO 신인 드래프트에서 1라운드 1, 4, 8순위로 확정된 박준현, 신동건, 양우진.(오른쪽부터) 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO가 오는 9월 21일 개최되는 2027 KBO 신인 드래프트 참가를 희망하는 해외 아마 및 프로 출신 선수와 고교·대학 중퇴 선수 등을 대상으로 6일부터 8월 7일까지 참가 신청 접수를 실시한다.

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신청 대상은 대한민국 국적자로서 과거 고교 또는 대학 졸업 연도에 드래프트 대상이 됐던 선수는 제외되나 가, 나, 다, 라 호 중 한 가지 이상에 해당되는 선수인 경우에는 가능하다(단 해당 자격으로 과거 KBO 신인 드래프트 참가 선수는 제외).

◇신청대상

가. 한국에서 중학교 이상을 재학하고 한국 프로구단 소속 선수로 등록한 사실 없이 외국 프로구단과 선수계약을 체결한 선수

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외국 프로구단과의 선수 계약이 2025.1.31. 이전에 종료한 선수에 한함 (규약 제107조 제1항 적용 대상 선수)

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나. 한국 프로야구에 등록한 사실이 없는 해외 아마 및 프로 출신(해외학교 출신) 선수

해외 학교 야구부에 등록되어 해당 학교를 졸업했거나 졸업 예정인 선수

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해외 학교 야구부에 등록된 이후 재적 학교를 중퇴한 선수는 해당 선수의 고교 또는 대학 졸업 예정 연도 이후에만 신청이 가능함. 단, 예상 졸업 연도 이전에 군입대한 경우에는 졸업 예정 연도로부터 2년 후 참가 가능

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다. 고교 또는 대학 선수로 대한야구소프트볼협회에 등록된 이후 재적 학교를 중퇴한 선수

해당 선수의 고교 또는 대학 졸업 예정 연도 이후에만 신청이 가능함. 단, 예상 졸업 연도 이전에 군입대한 경우에는 졸업 예정 연도로부터 2년 후 참가 가능

고교 야구부 탈퇴 후 일반 고교로 전학한 경우 졸업 예정 연도 이후 참가 가능

라. 고교 이상 대한야구소프트볼협회에 등록된 이력이 없는 선수 등 KBO 신인지명 대상이 아니었던 선수 중 독립리그(KBO가 인정하는 한국, 미국, 일본의 독립리그)팀 또는 퓨처스리그 참가 구단 소속으로 공고일 기준 최근 1년간 1경기 이상 출장한 선수

- 고교 또는 대학을 졸업했거나 졸업 예정인 선수에 한함

- 정식으로 등록된 선수에 한함

신청을 희망하는 선수는 KBO 신인지명대상 선수등록시스템 웹사이트에 접속해 본인인증 및 회원가입 후 신청서를 작성하고, 첨부 양식에 따라 필요서류를 작성하여 제출하면 된다. 원본 서류는 반드시 우편을 통해 제출해야 하며, 8월 7일자 우편 소인까지 접수된다

KBO는 서류 검토 후 결격 사유가 없는 선수에 한해 트라이아웃을 실시할 예정이다. 트라이아웃은 9월 1일에 개최될 예정이며, 시간 및 장소는 추후 참가 대상자에게 별도 안내된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com