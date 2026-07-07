"이정후, 이동 가능성" ATL → TB, 줄 있는 트레이드설…그런데 SF가 과연 내줄까

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[스포츠조선 박상경 기자] 주가가 오른 덕분일까.

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트레이드 마감 시한에 맞춰 각 팀이 분주히 움직이는 가운데 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 이름이 다시 언급돼 관심이 쏠린다. 미국 스포팅뉴스는 6일(한국시각) 탬파베이 레이스의 야수 보강 가능성을 전하면서 이정후의 이름을 언급했다. 매체는 디애슬레틱의 캔 로젠탈이 '탬파베이가 올 여름 포수와 2루수, 외야수 중 한 포지션에서 타격력이 뛰어난 선수를 영입하기 위해 트레이드를 원하고 있다'고 적은 것을 전하면서 '타격감이 좋은 타자를 찾으려면 외야수를 집중적으로 공략하는 게 좋다. 올 여름에는 훌륭한 선수들이 여럿 포진해 있기 때문'이라며 '제이크 매카시, 미키 모니악(이상 콜로라도 로키스), 조 아델(LA 에인절스), 바이런 벅스턴(미네소타 트윈스), 이정후는 올 여름 이적 가능성이 있는 선수 중 일부'라고 소개했다.

최근 이정후의 이름은 자주 언급되고 있다. 애틀랜타 브레이브스 소식을 전하는 브레이브스 투데이의 린지 크로스비는 지난 1일 이정후를 상세히 분석하며 이번 트레이드 시장에서 영입해야 할 선수로 꼽은 바 있다. 실제 성사 가능성에는 물음표를 달면서도 '알렉스 앤소풀로스 단장은 실제 트레이드 가능성이 있다면 이를 추진할 가능성이 매우 높다'고 내다봤다.

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이정후는 6일 현재 시즌 타율 0.315(308타수 97안타) 5홈런 33타점 6도루, 출루율 0.346, 장타율 0.448, OPS(출루율+장타율) 0.794다. 양대리그 통틀어 타율 전체 5위의 좋은 성적을 내고 있다. 우익수로 전향한 올 시즌에는 타격 뿐만 아니라 수비에서도 한층 안정된 모습을 보이고 있다는 평가를 받고 있다. 부진한 샌프란시스코에서 루이스 아라에즈(타율 0.326, 4홈런 33타점 6도루, 출루율 0.362, 장타율 0.461, OPS 0.823)와 함께 제 몫을 하는 타자로 분류되고 있다.

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이런 이정후의 트레이드설이 지속적으로 거론되는 건 샌프란시스코의 팀 사정과 맞닿아 있다. 6일까지 37승52패로 내셔널리그 서부지구 선두 LA 다저스(59승32패)에 21경기차로 뒤진 샌프란시스코가 가을야구에서 사실상 멀어진 가운데, 트레이드를 통한 전력 재편에 나설 가능성이 높다는 게 이유다. 미국 현지에선 버스터 포지 단장이 에이스 로건 웹을 제외한 나머지 선수들을 시장에 내놓을 가능성이 지속적으로 거론되고 있다. 내년 시즌 이후 옵트 아웃을 선언할 수 있는 이정후도 조건만 맞으면 트레이드가 이뤄질 수 있다는 시각도 나오고 있다. 그러나 성적 뿐만 아니라 인기 면에서도 상위인 이정후를 샌프란시스코가 쉽게 내주진 않을 것이라는 시각이 좀 더 우세한 상황이다.

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트레이드 전망은 실제 성사 전까지는 가정에 불과할 뿐이다. 다만 이정후의 이름이 지속적으로 거론되는 건 그만큼 올 시즌 활약의 순도나 가치가 타 팀에 매력적으로 느껴질 만큼 가치가 높음을 뜻한다. 오는 8월 3일 마감될 트레이드 전까지 이정후와 샌프란시스코를 향한 시선은 더 뜨거워질 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com