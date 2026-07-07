한화에 150㎞ 강속구 선발이 또 자란다고?…7R 지명 1년 차 성장세, '메이드 인 서산' 또 해낼까

한화 이글스 여현승. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] '메이드 인 서산'이 또 한 번 해낼까.

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한화 이글스는 2026 신인드래프트 2차 7라운드(전체 63순위)로 대구고 투수 여현승을 지명했다.

지명 순번은 다소 늦었지만, 잠재력 만큼은 최고였다. 고교 시절 150㎞의 공을 던지면서 파이어볼러로서 성장 가능성을 보여줬다.

6월부터 퓨처스리그 경기에 나오기 시작한 여현승은 어느덧 선발 투수로서 경기를 소화하기 시작했다.

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지난 6월4일 상무전에서 데뷔전을 치른 여현승은 ⅔이닝 2안타 2볼넷 2실점으로 첫 프로의 맛을 봤다. 이후 선발로 자리를 옮기면서 조금씩 투구수를 늘려가기 시작했다.

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열흘 뒤인 14일 두산전에서는 2⅔이닝 4안타(1홈런) 2볼넷 4실점(2자책)을 기록했다. 프로 통산 165홈런을 친 양석환을 상대하다 홈런의 쓴맛도 맛봤고, 수비 도움도 받지 못했다.

적응은 두 경기면 충분했다. 지난달 26일 다시 두산을 만나서는 5이닝 3안타 4탈삼진 1실점(비자책) 피칭을 펼치며 첫 승리투수의 기쁨을 누렸다. 5이닝을 채워 선발투수로 역할을 다한 것도 긍정적이었지만, 무엇보다 4사구가 한 개도 나오지 않으면서 안정적으로 경기를 풀어간 점이 좋았다. 64개의 투구수 중 스트라이크가 42개로 공격적으로 스트라이크존 공략을 했다.

2026 신인선수 입단식에 참가한 한화 이글스 여현승. 사진제공=한화 이글스

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2일 SSG전에서는 4⅔이닝 동안 1안타 1볼넷 3탈삼진 무실점을 기록했다. 비록 5이닝을 채우지 못했지만, 투구수 78개까지 늘려가면서 선발 투수로서 빌드업을 성공적으로 해나갔다.

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4경기(3선발)에 나가는 동안 동안 여현승이 기록한 성적은 1승1패 평균자책점 2.77. 피안타율은 2할8리에 불과했다. 파이어볼러 기대주 답게 직구가 53.5%였고, 슬라이더(24.4%), 커브(11.3%), 포크(10.8%)를 구사했다. 직구 최고 구속은 148㎞가 나왔다.

아직 4경기인 만큼 확실하게 1군 전력으로 성장하기 위해서는 조금 더 지켜봐야한다. 그러나 최근 2경기의 모습은 충분히 긍정적이다. 고교 시절 150km까지 던졌던 만큼, 프로에서 조금 더 몸을 키운다면 구속 향상 가능성도 높다.

올 시즌 한화는 육성선수로 뽑은 박준영이 1군 선발 로테이션을 소화하는 등 지명 순위와 상관없이 꾸준하게 자원 육성에 성공하고 있다.

여현승의 성장세는 '메이드 인 서산'의 또 다른 성공작을 기대하기에 충분했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com