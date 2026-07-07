지금은 '류현진 시대(RYU ERA)' 입니다…200승&1500K 기념 상품 출시

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] "선수의 업적과 의미를 담으려고 했다."

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한화 이글스는 7일 "구단 대표 선수인 투수 류현진의 새로운 플레이어 브랜드와 기록상품을 공개했다"라며 "이번 프로젝트는 류현진만의 플레이어 브랜드를 구축하고, 한미 통산 200승 및 KBO리그 통산 1500탈삼진 달성을 기념하는 상품을 통해 류현진이 가진 시대성과 상징성을 전달하고자 기획됐다"고 밝혔다.

이번 프로젝트의 슬로건은 'RYU ERA(류에라)'다. 투수의 평균자책점의 영어 약자인 ERA와 '류현진의 시대(ERA)'라는 중의적 의미를 담았다.

기념 상품은 유니폼을 비롯해 일상에서도 착용 가능한 패션의류와 잡화, 야구장에서 활용 가능한 응원용품까지 총 13종으로 구성됐다.

사진제공=한화 이글스

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한화 관계자는 "류현진의 통산 기록과 상징적인 요소를 그래픽으로 재해석해 각 상품에 반영했으며, 선수의 업적과 한화에서의 의미를 디자인에 충분히 담아내고자 노력했다"며 "플레이어 브랜드의 아이덴티티를 다양한 라이프스타일 상품군으로 확장하여 팬 경험을 강화하고자 이번 프로젝트를 진행했다"고 설명했다.

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류현진 200승 기념 유니폼 및 패션의류, 모자 등은 스파이더 온라인 스토어에서 판매할 예정이며, 이를 제외한 잡화 및 응원용품 전 품목은 형지 온라인 스토어에서 판매된다.

온라인 예약판매는 오는 7월 10일부터 시작된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com