'6월 타율 0.190' 박동원, 부활 신호탄? 1위 지킴이 선언할까…후라도 상대로 투런포라니 [대구현장]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 4회초 1사 1루 LG 박동원이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 4회초 1사 1루 LG 박동원이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 선발 톨허스트, 포수 박동원이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스 박동원이 모처럼 홈런포를 가동했다. 그것도 상대가 삼성 라이온즈 에이스 후라도다.

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박동원은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 전반기 마지막 3연전 첫경기에서 4회초 공격 도중 투런포를 쏘아올렸다.

이날 LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 문보경(3루) 문정빈(지명타자) 문성주(좌익수) 오지환(유격수) 박동원(포수) 신민재(2루) 라인업으로 임했다. 선발은 톨허스트.

삼성은 김지찬(중견수) 김현준(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루) 류지혁(2루) 강민호(포수) 김영웅(3루) 심재훈(유격수)으로 맞섰다. 선발은 후라도.

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1사 1루 상황, 볼카운트 1B0S에서 후라도의 136㎞ 체인지업이 한복판에 몰린 것을 놓치지 않았다. 그대로 좌중간 담장을 넘기는 투런포로 연결했다. 시즌 9호 홈런.

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이번 3연전은 현 1위 LG와 2위 삼성간의 미리보는 한국시리즈이자 전반기 1위 결정전이다. 삼성이 만약 이번 시리즈에서 LG 상대로 2승1패 이상의 성적을 거둘 경우 삼성이 뒤집기로 1위를 탈환할 수 있다. 지난 5월 29일 이후 처음이다.

전반기 내내 힘겹게 선두를 지켜온 LG는 물론, 삼성에게도 전반기 1위란 타이틀은 향후 후반기 판도에 어떤 자신감을 줄지 모른다.

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박동원 역시 마찬가지다. 올시즌 박동원은 5월 한달간 홈런 4개 포함 타율 2할8푼3리 OPS(출루율+장타율) 0.981의 불방망이를 휘둘렀지만, 예년처럼 여름이 오자 힘을 쓰지못하며 6월 타율 1할9푼, OPS 0.669로 무너졌다. 이날의 한방이 부진 탈출의 터닝포인트가 될 수 있을까.

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하지만 LG는 5회말 수비에서 삼성의 거대한 반격에 직면했다. 삼성은 집중타와 LG의 실책을 묶어 5회말에만 4득점 빅이닝을 연출하며 승부를 뒤집었다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com