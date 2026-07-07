"타격감 좋다" 호부지 카드 대적중…75일 만에 신인의 대포가 터졌다

NC 고준휘. 사진제공=NC 다이노스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "타격감이 좋아요."

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고준휘(19·NC 다이노스)는 7일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에 9번타자 겸 좌익수로 선발 출전해 4회초 스리런 홈런을 날렸다.

이날 경기를 앞두고 이호준 NC 감독은 라인업을 설명하면서 "고준휘가 타격감이 좋다"고 설명했다. 2026년 신인드래프트 4라운드(전체 32순위)로 NC에 입단한 고준휘는 올 시즌 1군에서는 17경기에 출전해 타율 2할2푼2리 1홈런을 기록했다. 시즌 타율은 낮았지만, 지난 4일 KIA전에서 7회초 대타로 나와 안타를 치는 등 기대를 품게 했다.

이 감독의 과감한 결정은 적중했다. NC는 0-0으로 맞선 4회초 1사에 천재환의 내야 안타와 안중열의 안타로 1,2루 찬스를 잡았다. 이어 고준휘가 한화 선발 박준영을 상대해 1B1S에서 S존 가운데 아래 형성된 직구를 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 4월23일 키움전 이후 75일 만에 나온 시즌 2호 홈런.

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고준휘의 홈런으로 분위기를 탄 NC는 5회초 박건우의 솔로 홈런으로 4-0으로 달아났다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com