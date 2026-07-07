"디아즈 페라자와 친구요" → 야구도 그들만큼만 해다오!

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 8회말 2사 3루 삼성 디아즈가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 두산의 새 외국인 타자 유니오르 세베리노가 타격훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "디아즈(삼성) 페라자(한화)와는 이전부터 아는 사이고 아데를린(前 KIA)에게 KBO리그 이야기를 많이 들었다."

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두산 베어스가 새 외국인타자 유니오 세베리노(27)와 함께 대반격을 개시할 수 있을까. 세베리노가 디아즈 페라자만큼만 해준다면 5위 사수 그 이상도 가능하다.

세베리노는 7일 잠실 SSG전에 앞서 팀에 합류했다. 실전 출격은 16일 후반기 첫 경기부터다.

김원형 두산 감독은 세베리노를 1루수로 기용하겠다고 했다.

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1루는 두산이 가장 취약한 포지션이다. 외야는 정수빈 김민석 류승민에 조수행 김인태까지 풍족하다. 내야는 박찬호-박준순 키스톤이 안정적이며 안재석이 3루에서 성장 중이다. 이유찬 임종성 박지훈 등 백업도 풍부하다. 하지만 안정적인 수비와 꾸준한 득점 생산성을 보여줘야 할 1루가 고민이다. 전문 1루수 양석환은 60경기 타율 2할에 그쳤다. 본래 2루수인 강승호가 1루도 맡아봤지만 55경기 타율 2할3푼9리다.

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기존 외국인타자 다즈 카메론은 외야수인 데다가 찬스에 약했다.

두산은 세베리노가 견실한 1루 수비와 함께 카메론 이상의 타점 생산 능력을 보여주길 기대한다.

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세베리노가 친분을 언급한 디아즈나 페라자급이라면 더 바랄 나위가 없다. 디아즈는 16홈런 71타점 OPS 0.889, 페라자는 17홈런 53타점 OPS 0.974를 기록했다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 두산의 새 외국인 타자 유니오르 세베리노가 타격훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 페라자가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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세베리노는 "KBO리그에서 뛰는 디아즈와 페라자는 이전부터 아는 사이였다. 그 외에도 몇 명 더 안다. 아데를린 선수가 여기(한국) 엄청 경쟁력 있고 성장하기 좋은 기회가 될 것이라고 말해줬다"고 했다.

세베리노는 도미니카공화국 출신 우투양타 내야수다. 트리플A 3시즌 통산 197경기 OPS(출루율+장타율) 0.770에 34홈런 111타점을 기록했다. 올해 멕시코리그에서는 54경기 OPS 0.931을 기록했다.

세베리노는 오직 팀 승리만 생각하겠다고 했다. 그는 "컨디션이 매일 좋을 수는 없다. 안 좋은 날도 경기 안에서 내가 할 수 있는 부분을 최대한 하려고 노력하겠다. 예를 들어서 안타가 없어도 볼넷이든 어떻게든 출루해서 득점에 힘을 보탠다든지 해서 승리를 위해 뛰겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com