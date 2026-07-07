"타점은 내 인생, 오늘은 진짜 완벽한 하루" KBO 첫 1800타점에 울컥한 최형우 "말이 되나? 꿈도 못꿨던 일" [인터뷰]

인터뷰에 임한 삼성 최형우. 김영록 기자

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 2,3루 삼성 류지혁 내야 안타 때 득점한 최형우. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 7회말 무사 2루 삼성 최형우가 적시타를 날리고 있다. 2루 주자 구자욱이 득점하며 최형우는 KBO 최초 1,800타점 대기록을 세웠다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "나 자신에게 너무 오늘은 진짜 완벽하다, 잘했다고 말해주고 싶다."

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삼성 라이온즈 최형우(42)가 전인미답의 1800타점에 도달했다. 걷는 걸음걸음이 모두 신기록이다.

최형우는 7일 대구 LG 트윈스전에서 2안타 2타점을 몰아치며 팀의 9대2 승리를 이끌었다. 이날 승리로 삼성은 38일만에 다시 순위표 맨 윗자리에 자신의 이름을 올려놓았다. LG와의 전반기 1위 경쟁에서도 한발 앞서가게 됐다.

통산 타점 2위 최정(1678개), 3위 김현수(1576개)와의 차이도 적지 않다. 그 아래는 이승엽 이대호 양준혁 김태균 등 은퇴한 레전드들의 이름이 줄이저있다.

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최형우는 대기록에 대해 "뿌듯하고 좋고 행복하고 여러가지 감정이 떠오른다"는 속내를 드러냈다. 평소 "지금 기분은 좋지만, 내 기록은 언젠가 누군가 깰 것"이라고 덤덤하게 답하던 그와는 다른 모습이었다.

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"1500타점 할 때도 이런 생각을 했는데, 이게 말이 되나 싶다. 난 (사실상)프로 인생을 26살에 시작했는데, 그땐 당연히 이런 일은 꿈도 못꿨다. 어쩌다보니 여기까지 왔다. 타점은 내 인생이다. 항상 욕심나는 기록이고, 자부심이 있다."

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 7회말 무사 2루 삼성 최형우가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 2루 주자 구자욱이 득점하며 최형우는 KBO 최초 1,800타점 대기록을 세웠다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

최형우는 "솔직히 이젠 다른 기록은 아쉬움이 별로 없다. 언제든 그만해도 된다는 생각으로 지금까지 뛰고 있다"면서 "특별한 생각이 없다. 오늘은 또 나가서 어떻게 쳐야하나, 어떻게 해야 이길까 그런 생각밖에 안한다"고 강조했다.

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이어 "뭐든 이기는게 가장 중요하다. 이미 이런저런 기록 많이 세워놓지 않았나. 1800타점이 동점타였는데, 이런 건 의미가 있다"고 강조했다.

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그동안 LG 선발 톨허스트를 상대로 유독 약한 모습을 보였던 삼성 타선이다. 최형우는 "솔직히 짜증이 많이 났다. 평소엔 예전 니퍼트 생각이 날만큼 경기가 안 풀렸다. 오늘은 칠만했는데 오늘도 잘 안되더라"라며 "하도 자주 만나서 오늘은 전력분석 미팅도 안했다. 다행히 자욱이도 치고 나도 치고, 오늘은 잘 풀어간 것 같다"며 웃었다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 최형우, 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

"타격 사이클이란게 특별한 계기가 잘 없다. 자연스럽게 맞아 올라온다. 한동안 정말 안 좋지 않았나. 이제 올라올 때가 됐던 것 같다."

삼성은 내외야 젊은 야수들의 경쟁이 뜨겁다. 최형우는 "어린 선수들이 나한테 더 많은 걸 적극적으로 물어봤으면 좋겠다. 캠프 ??랑은 좀 달라지긴 했는데, 많이 친해져서 내가 한마디씩 해주기도 하고…"라며 "지금 마음 같아선 전반기가 하필 지금 끝나는게 너무 아쉽다. 지금 타자들 컨디션이 너무 좋은데 "라고 웃었다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com