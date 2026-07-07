'이래서 NC에서 방출했나'…3경기 10타수1안타 '위기의 2용타' 카드→벌써부터 등장하는 '의구심'

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 키움 데이비슨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 키움 데이비슨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 고재완 기자] 이제 단 3경기이긴 하다. 하지만 영웅 군단의 화끈한 경기를 기대했던 팬들의 시선에는 벌써부터 서늘한 의구심과 탄식이 교차하고 있다. 타선의 화력을 극대화하기 위해 마운드의 과부하를 감수하고 꺼내 든 키움 히어로즈의 '2용타' 카드가 합류 초반부터 지독한 빈공에 갇히며 시험대에 올랐다.

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그나마 기존 케스턴 히우라는 최근 매 경기 안타를 때려내며 타율을 2할5푼까지 끌어올렸다. 반면, 거포로서 타선의 혈을 뚫어줄 것으로 기대를 모았던 맷 데이비슨의 방망이는 첫 경기에서 기록한 2루타 한 방을 제외하고는 완벽하게 침묵하고 있다. 볼넷 하나를 골라 나간 것이 전부인 빈공이 이어지자, 팬들 사이에서는 "이래서 NC 다이노스가 시즌 도중 방출을 택한 것이 아니냐"는 성급한 무용론까지 고개를 들고 있다.

특히 7일 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈전은 두고두고 아쉬움이 남는 한판이었다. 키움은 KT 마운드를 공략하지 못하고 단 1점도 뽑지 못한 채 0대3으로 허무하게 무릎을 꿇었다. 마운드가 3실점으로 최소 실점하며 버텨냈기에 방망이의 침묵은 더욱 뼈아프게 다가왔다.

1회부터 앞선 타자들이 무사 1,2루의 판을 깔아줬지만 1루수 뜬공으로 물러난 데이비슨은 3회 1사 1,2루의 찬스에도 병살타를 치며 스스로 이닝을 닫아버렸다. 6회는 선두타자로 나서 유격수 땅볼, 8회는 상대 투수 스기모토 코우키의 7구 151㎞ 패스트볼에 헛방망이를 돌리며 경기를 마무리했다.

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

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물론 결과론에 불과할 수 있다. 하지만 키움 벤치가 리스크를 짊어지며 구상했던 히우라와 데이비슨의 '쌍포 라인업'이 경기 중반 단 한 번만이라도 홈런포를 가동해 주었더라면, 아니 적시타 한 방이라도 나왔다면 고척돔의 흐름은 완벽하게 뒤바뀌었을 것이다. 키움의 2용타 진격 플랜은 시작부터 강한 제동이 걸리게 됐다.

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데이비슨의 올 시즌 전체 성적은 65경기 타율 2할8푼6리, 65안타, 8홈런, 40타점, OPS(출루율+장타율) 0.826으로 여전히 리그 정상급 중심 타자의 지표를 유지하고 있다. 특히 이적 직전이었던 6월 한달 동안은 21경기에 출전해 71타수 25안타, 타율 3할5푼2리를 폭발시켰다. 14타점을 쓸어 담았고 출루율은 무려 0.447, 장타율과 출루율을 합친 월간 OPS는 0.926에 달했다.

그런데 키움 유니폼을 입은 직후부터 지독한 침묵에 갇혀버렸다. 데이비슨은 올 시즌 유독 KT(타율 1할6푼)와 두산(1할8푼8리)을 상대로는 지독할 정도로 고전을 면치 못하는 징크스를 보이긴 했다. 이적하자마자 만난 상대가 두산과 KT다.

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때문에 더 지켜봐야한다는 의견이 우세하긴 하다. 감을 잡기 시작한 히우라와 데이비슨의 배트 타이밍이 동시에 맞아떨어지는 순간, 이 라인업은 대반격을 시작할 수 있기 때문이다. 지금은 데이비슨에게 차분히 숨을 고를 시간을 주어야 할 때다.

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 1회초 무사 1, 2루. 내야플라이로 물러나는 키움 데이비슨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com