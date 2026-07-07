전원주, 눈물의 유서 공개 "생명 어떻게 될지 모른다고…고관절 수술 앞두고 써"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 수술을 앞두고 썼던 유서를 공개했다.

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7일 전원주의 유튜브 채널에서는 '전원주 집정리 2탄~!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

안방을 정리하자는 제작진에 전원주는 "안방은 정리하면 안 된다. 비밀이 많다. 그거 정리하다가 돈 가져가면 안 되지 않냐"고 걱정했다. 이에 제작진은 "돈 나오면 다 드리겠다"고 설득했지만 전원주는 "안방은 중요한 게 많아서 아들, 며느리도 못 들어간다"고 의심했다.

겨우 전원주를 설득한 제작진은 며느리와 함께 안방 정리에 나섰다. 침대에 가득 쌓인 옷더미부터 정리한 며느리와 제작진. 짐 정리 중에는 전원주의 유서까지 발견됐다.

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직접 손글씨로 적은 유서를 공개한 전원주는 "아플 때 쓰게 된다. 울면서 썼다"며 다시 한번 자신의 유서를 읽어봤다. 전원주의 유서에는 "유난히 쓴 소리를 많이 한 나, 너희들이 많이 힘들었음을 이제 와서 후회한들 무슨 소용 있겠냐. 허나 이 모든 게 너희에게 그런 대로 도움이 됐으면 하는 바람"이라며 "우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐 모두 내려놓고 떠나련다. 내 쓴소리가 너희들 인생에 좋은 밑거름이 되었으면 한다"는 내용이 담겼다.

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전원주는 "내가 수술 받으면서 어떻게 될지 모른다고 하더라. 그래서 쓴 것"이라 밝혔다. 이는 며느리도 몰랐던 사실.

전원주는 "내 마음을 그대로 썼다. 수술 들어가기 전에 쓰면서 눈물이 나오더라. 수술을 하면서 생명이 잘못될지도 모른다더라. 그렇지만 우리가 열심히 관절 수술하겠다 하더라. 그 자리에서 울면서 쓴 것"이라 밝혔다. 전원주는 최근 빙판길 사고로 고관절 수술을 받은 바 있다.

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유서를 읽어본 며느리는 눈물을 쏟았다. 눈물을 흘리면서 며느리는 "앞으로 쓴소리 안 하시면 되지 않냐"고 농담했고 전원주는 고개를 끄덕였다.

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wjlee@sportschosun.com