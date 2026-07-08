8푼3리 김혜성 2타점 2루타에 멀티히트. 반등의 불씨 지폈다

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스의 김혜성이 7월 첫 멀티 히트에 타점까지 올리며 부진의 탈출에서 헤쳐나오고 있다.

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다저스의 트리플A팀인 오클라호마시티에서 뛰고 있는 김혜성은 8일(이하 한국시각) 샌디에이고 파드레스 산하의 엘파소 치와와스와의 홈경기에 5번-2루수로 선발출전해 4타수 2안타 2타점을 기록했다.

최근 타격감이 좋지 않은 김혜성이었다.

트리플A로 내려와 6월엔 타율 2할7푼5리(91타수 25안타)를 기록했던 김혜성인데 7월 들어와 4경기에서 8푼3리(12타수 1안타)의 극도의 부진을 보였다.

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7월 들어 3경기 연속 무안타에 그쳤던 김혜성은 6일 슈가랜드 스페이스 카우보이스(휴스턴 산하)와의 경기에서 7월의 첫 안타를 쳤다.

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그리고 8일 2경기 연속 안타에 멀티 히트, 타점까지 생산하며 반전의 계기를 만들었다.

김혜성은 2회말 1사후 첫 타석에서 상대 선발 맷 왈드론에게서 3구 삼진을 당했다. 2S에서 3구째 85.5마일(약 137.6㎞)의 떨어지는 너클볼에 헛스윙.

오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐

오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐

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두번째 타석에서 오랜만에 안타를 쳤다. 선두타자로 나선 김혜성은 바뀐 투수 로건 길라스피와의 대결에서 초구 낮게 떨어지는 83.9마일(약 135㎞)의 스위퍼에 헛스윙을 했지만 2구째 가운데 높게 온 93.1마일(약 150㎞)의 빠른 직구를 그대로 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 하지만 후속타자 잭 수윈스키의 내야 땅볼 때 2루에서 포스아웃.

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7회말엔 2루수앞 땅볼로 물러난 김혜성은 3-8로 뒤진 8회말 2사 2,3루서 우중간으로 가는 2타점 2루타를 때려냈다. 미사엘 타마레즈와의 승부에서 4연속 파울을 친 김혜성은 5구째 88.7마일(142.7㎞)의 낮은 체인지업을 우중간으로 보냈다. 김혜성의 적시타로 5-8, 3점차 추격했지만 이후 득점을 하지 못하며 경기는 그대로 5대8로 끝났다.

김혜성의 트리플A 시즌 타율은 2할7푼2리로 올랐고 7월 타율도 1할8푼8리(16타수 3안타)로 좋아졌다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com