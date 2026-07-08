이정후 날벼락! MLB 타격왕 멀어진다→4타수 무안타 침묵…시즌 타율 0.311 급락→5G 연속 안타 종료

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후의 배트가 주춤하고 있다. 4타수 무안타를 기록하면서 5게임 연속 안타 행진이 무산됐다. 타격왕에 도전하던 이정후가 6월 말부터 부진한 모습을 보이고 있다. 시즌 타율은 0.311까지 추락했다.

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이정후는 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 토론토 블루제이스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 5번 타자 중견수로 선발 출장해 4타수 무안타 2삼진을 마크했다.

로이터연합뉴스

이정후는 첫 타석에서 뜬공으로 물러났다. 무사 주자 1루 상황에서 상대 선발 투수 스펜서 마일스를 상대로 6구째인 시속 97.4마일의 싱커를 받아쳤지만, 좌익수 플라이로 아웃됐다.

이정후는 두 번째 타석인 3회 말 2사 주자 3루 상황에서 마일스의 95.9마일의 싱커를 건드렸지만, 땅볼로 물러났다.

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이정후는 세 번째 타석인 5회 말 2사 주자 2루에서는 불펜 투수 패트릭 코빈을 상대했다. 이정후는 삼구삼진으로 돌아섰다. ABS 챌린지까지 시도했지만, 받아들여지지 않았다.

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이정후는 이날 마지막 타석인 8회 말 상대 불펜 메이슨 플루하티를 상대로 삼진으로 물러났다. 2B2S에서 91.3마일의 몸쪽 커터에 헛스윙하고 말았다.

AFP연합뉴스

샌프란시스코는 이날 선발 투수 트레버 맥도날드의 부진 속에서 무기력하게 패배했다. 맥도날드는 2⅓이닝 동안 11피안타를 허용하며, 8자책을 기록했다. 샌프란시스코는 2회 3실점, 3회 5실점 하면서 0-8로 끌려갔다. 9회에도 1점을 허용하면서 뒤집지 못했다. 맥도날드가 강판당한 뒤 마운드에 오른 애드리언 하우저는 역투를 펼쳤다. 하우저는 5⅔이닝을 무실점으로 틀어막았다. 삼진은 5개를 잡아냈다.

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샌프란시스코 타선은 2회와 3회, 그리고 5회 각 1점을 뽑아내는 데 그쳤다. 최종 점수 3-9로 샌프란시스코가 토론토에게 패배했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com