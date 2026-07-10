'KBO 예산 추가 지원' 대학야구 국가대표팀, 대만 세계대학야구대회 출전

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[스포츠조선 나유리 기자]대한야구소프트볼협회(KBSA)가 KBO의 지원을 통해 7월 11일부터 7월 15일까지 대만 타이중에서 열리는 2026 세계대학야구대회에 파견한 대학 국가대표 선수단이 지난 7월 8일 대만에 도착해 현지에서 대회 준비에 한창이다.

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2026 세계대학야구대회는 미국야구협회·대만야구협회·일본대학야구연맹이 공동으로 창설한 초대 대회로 세계랭킹 4위인 한국은 개최국인 대만으로부터 와일드카드 초청을 받아 미국, 대만 일본과 함께 초대 챔피언 자리를 놓고 경쟁한다.

송원대 고천주 감독을 비롯해 신경현(경남대 감독), 정성훈(홍익대 감독), 이선우(한일장신대 감독)과 김영혁(원광대 코치) 불펜코치가 이끄는 이번 대표팀은 대학 최정예 선수 26명으로 선수단을 구성했다.

마운드에는 대학야구 최대어로 꼽히는 곽병진(부산과기대)이 중심을 잡는다. 191cm의 큰 체격에서 최고 시속 150km의 강속구를 뿜어내는 곽병진은 대학 2년간 7승 무패, 평균자책점 1.29의 빼어난 성적을 기록하며 프로무대에서도 즉시전력감으로 평가받는다. 정기 연고전에서 완봉승을 거뒀던 좌완 정원진(고려대)이 정교한 제구와 노련한 완급조절로 선발진을 이끌고, 제구력이 최대 장점인 부산과기대 김도균이 힘을 보탠다.

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불펜에는 한화이글스배 고교·대학 올스타전에서 대학팀 투수 최우수선수로 선정된 박세준(동의과학대)과, 대학 최정예 우완으로 꼽히는 김도윤(중앙대), 경기 후반 상대 상위타선을 틀어막는 연세대 불펜의 핵심 조영우가 가세해 두꺼운 투수층을 형성한다.

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안방은 대학 무대에서 손꼽히는 포수 권희재(부산과기대)와 안정적인 리드로 경기 운영이 뛰어난 이헌영(동의과학대), 탄탄한 블로킹과 수비를 자랑하는 김우성(동의과학대)이 두텁게 지킨다.

내야진에서는 넓은 수비 범위를 뽐내는 원상윤(강릉영동대)과 김범준(송원대)이 키스톤 콤비를 이뤄 수비안정감을 더한다. 빠른 발과 정교한 콘택트를 갖춘 강민우(고려대)는 중심타선에서 공격을 이끌고, 187cm·95kg의 당당한 체격을 지닌 강동혁(동원과기대)이 코너 내야에서 중심을 잡는다. 여기에 스위치히터 전수완(경희대)과 윤승민(동국대), 유비(홍익대) 등이 가세해 짜임새 있는 내야진을 완성한다.

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외야에서는 교타자 김종우(성균관대)와 김경환(동국대)이 중심을 잡고, 지승기(한일장신대)와 좌타 이민준(인하대), 현빈(대덕대)이 넓은 외야 수비범위를 책임진다.

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이번 대회는 7월 11일부터 13일까지 4개국이 풀리그(조별리그)를 치른 뒤, 14일 준결승에서 1위-4위, 2위-3위가 맞붙고, 15일 결승에서 초대 챔피언을 가리게 된다. 한국은 11일 미국, 12일 일본, 13일 대만과 차례로 대만 타이중 인터컨티넨탈 야구장에서 조별리그를 치를 예정이다.

특히, KBO가 올해에 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화를 위해 협회로 관련 예산 3억원을 추가 지원함에 따라 세계대학야구대회를 비롯한, 아시아유소년야구대회(12세 이하), 아시아청소년야구선수권대회(18세 이하), 세계야구선수권대회(23세 이하) 등 각급 연령별 국가대표 선수단 파견 및 운영에 더 많은 지원이 가능하게 되었다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com