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인천에도 호령존 있다! 미친 다이빙 후 1루 송구, 순식간에 더블아웃 잡아내 이닝 끝 낸 김호령[인천 현장]

입력

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 더블 플레이로 이닝을 끝내고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.07.18/



18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내 더블플레이로 이닝을 끝내며 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내 더블플레이로 이닝을 끝내며 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내 더블플레이로 이닝을 끝내며 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/
18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 1사 1루 김호령이 박성한의 타구를 몸을 날려 잡아낸 뒤 1루로 송구해 1루주자 정준재까지 잡아내 더블플레이로 이닝을 끝내며 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

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