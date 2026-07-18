이럴수가...충격의 괴력투 페덱, KBO 데뷔전 152㎞ 6이닝 1안타 7K 무실점...'구위,제구,변화구,퀵모션' 완벽, 괴물에이스의 등장[대구현장]

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 2사 1루. 한동희를 내야땅볼로 처리하고 환호하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]ML 통산 32승 현역 메이저리거의 데뷔전. 명불허전이었다.

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삼성 라이온즈 새 외국인 투수 크리스 페덱(30)이 압도적 피칭으로 파란을 예고했다.

페덱은 18일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에 입단 후 첫 선발등판, 6이닝 동안 85구를 뿌리며 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점의 압도적 피칭을 선보였다.

삼성은 지난 11일, 부상 대체 외국인 투수로 활약해 온 잭 오러클린과의 추가 계약 연장 대신 크리스 페덱과 47만 3333달러에 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 빅리그 132경기(선발 119경기)에서 32승 43패, 평균자책점 4.83을 기록한 화려한 경력을 자랑하는 거물급 투수.

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비온 뒤 엄청나게 습도가 높은 날씨 속에 오른 낯 선 리그 데뷔전. 페덱은 '마의 구간'으로 여겨지는 1회초를 수비 도움과 함께 잘 넘겼다.

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1회 선두 황성빈을 커터로 삼진 처리하며 출발한 페덱은 고승민을 우익수 플라이로 2사까지 순항했다. 레이예스에게 던진 몸쪽 커트에 빗맞았지만 좌익수 앞 안타. 한동희에게도 커터로 2루쪽 빗맞은 땅볼 타구를 유도했다. 하지만 2루수가 2루쪽으로 치우쳐 코스가 워낙 좋은 안타성 타구. 류지혁이 끝까지 따라가 슬라이딩 캐치로 아웃을 잡아내는 호수비로 새 에이스를 도왔다.

1회를 잘 넘긴 페덱에게 '캡틴' 구자욱이 투런홈런으로 선취점을 안겼다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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동료들의 공수 지원에 긴장을 푼 페덱은 2회초 삼진, 땅볼, 삼진의 16구 삼자범퇴, 3회초에는 땅볼, 뜬공, 삼진 10구 만에 2이닝 연속 삼자범퇴로 순항을 이어갔다.

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삼성은 3회 김성윤의 솔로홈런으로 3-0으로 달아나며 페덱의 어깨를 가볍게 했다.

페덱은 4회 선두 타자 고승민에게 볼넷을 허용했다. 이날 두번째 출루. 하지만 레이예스에게 바깥쪽 꽉 찬 체인지업으로 2루 앞 병살타를 유도했다. 후속 한동희는 낙차큰 커브 유인구로 삼진 처리.

탄력을 받은 페덱은 5회초도 땅볼 삼진 뜬공으로 이날 세번째 삼자범퇴를 잡아냈다.

삼성 타선은 5회말 선두 구자욱의 2루타와 최형우의 연속 안타로 만든 무사 1,3루에서 디아즈의 희생플라이로 4-0을 만들었다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

페덱은 6회초 선두 타자 조민영에게 평범한 2루 땅볼을 유도했지만 2루수 실책으로 선두타자 출루를 허용했다. 하지만 새 에이스는 흔들림이 없었다.

손성빈에게 초구 커터로 내야뜬공을 잡아냈다. 황성빈에게 바깥쪽 꽉 찬 커브로 3루땅볼로 2루 포스아웃. 2사 1루 도루왕 황성빈을 1루에 두고도 퀵모션까지 완벽했다. 피칭 템포를 조절해가며 빠른 팔 스윙으로 황성빈을 1루에 묶었다. 결국 풀카운트 승부 끝에 고승민을 체인지업으로 삼진 처리한 뒤 환호하며 홈팬들의 박수 속 마운드를 내려왔다. 임무를 마친 페덱은 6회말 공격 중 볼넷 후 교체돼 들어온 포수 강민호와 진한 포옹을 하며 노련한 리드에 감사의 뜻을 표했다.

페덱은 4-0 리드를 만든 뒤 7회초부터 불펜진에 마운드를 넘겼다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

이렇다 할 위기 조차 없었던 완벽투. 허용한 피안타는 1회 레이예스의 빗맞은 안타 단 하나 뿐이었다. 빠르고 공격적인 피칭으로 볼카운트를 선점하며 볼넷도 딱 하나만 내줬다.

총 투구수 85구 중 스트라이크 56구. 타자 몸에서 먼 바깥쪽 승부를 통해 주로 범타를 유도했다.

패스트볼 최고 구속 152㎞, 최고 146㎞ 커터와 최고 138㎞ 체인지업, 125㎞ 커브, 최고 150㎞의 투심 등 다양한 구종이 현란한 움직임으로 타자들의 노림수 자체를 차단했다.

구위와 제구, 구종 다양성, 피칭 템포, 어느 하나 부족한 점이 없는 완전무결한 에이스의 등장. 우승을 노리는 삼성이 선발진에 강력한 무기를 장착하게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com