'괴물 에이스'의 등장, 시원한 멀티 홈런포→3연승 선두질주, '만원관중' 라팍은 한 여름 밤의 축제분위기였다[대구리뷰]

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 새 외인투수 크리스 페덱의 데뷔전 환상투로 3연승을 달리며 선두 굳히기에 나섰다. 페덱에게 꽁꽁 묶이며 단 2안타 무득점으로 침묵한 롯데는 3연패에 빠졌다.

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삼성은 18일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에서 페덱의 6이닝 1안타 무실점 완벽투와 구자욱의 선제 결승투런포에 힘입어 5대0 완승을 거뒀다.

지난 11일 47만 3333달러에 삼성과 계약한 페덱은 ML 32승의 현역 메이저리거. 첫 등판 부터 명불허전이었다. 선발 6이닝 동안 85구(스트라이크 56개)를 뿌리며 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점의 압도적 피칭으로 데뷔전 승리투수가 됐다.

올시즌 35번째 라팍을 가득메운 만원관중 앞에 첫 선을 보인 페덱은 1회초를 수비 도움과 함께 잘 넘겼다.

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1회 선두 황성빈을 커터로 삼진 처리하며 출발한 페덱은 고승민을 우익수 플라이로 2사까지 순항했다. 레이예스에게 던진 몸쪽 커트에 빗맞았지만 좌익수 앞 안타. 이날 허용한 유일한 안타였다. 한동희에게도 커터로 2루쪽 빗맞은 땅볼 타구를 유도했지만 코스가 좋아 안타가 될 뻔 했지만 류지혁이 끝까지 따라가 슬라이딩 캐치로 아웃을 잡아내는 호수비로 새 에이스를 도왔다.

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삼성 타선이 1회부터 힘을 냈다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 삼성 구자욱에게 투런홈런을 허용한 롯데 선발 나균안. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

1사 후 2번 김성윤이 좌익선상 2루타로 출루하자 '캡틴' 구자욱이 롯데 선발 나균안의 초구 커터를 중월 선제 투런홈런(시즌 9호)으로 연결하며 페덱에게 빠른 리드를 안겼다.

동료들의 공수 지원에 긴장을 푼 페덱은 2회초, 3회초 연속 삼자범퇴로 순항했다. .

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삼성은 3회말 선두타자 김성윤이 나균안의 127㎞ 슬라이더를 당겨 우중간을 넘기는 시즌 3호 솔로홈런으로 3-0으로 달아났다 5회말에는 선두 구자욱의 2루타와 최형우의 연속 안타로 만든 무사 1,3루에서 디아즈의 희생플라이로 4-0을 만들었다. 삼성은 8회말 디아즈의 안타와 류지혁의 2루타, 대타 김현준의 볼넷으로 만든 1사 만루에서 대타 김헌곤의 땅볼 때 3루주자가 홈을 밟아 추가점을 올렸다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회 솔로홈런을 날린 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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공격적 피칭으로 단 85구 만에 6회를 마친 페덱은 4-0로 앞선 7회초부터 불펜진에 마운드를 넘겼다. 7회 이승민이 롯데 중심타선 레이예스, 한동희, 노진혁을 상대로 KKK 삼자범퇴로 페덱 이후를 노렸던 롯데의 추격 의지를 꺾었다. 이승현과 김재윤이 8,9회 무실점 릴레이투로 페덱의 데뷔전 승리를 굳게 지켰다.

삼성 타선은 장단 12안타 5득점으로 데뷔전에 나선 페덱에게 득점 지원을 했다.

선제 결승 홈런 주인공 구자욱이 2안타 2타점 2득점, 김성윤이 딜아나는 홈런포를 포함, 2안타 2득점 활약으로 타선을 이끌었다. 류지혁은 2회 첫 타석에서 나균안을 상대로 12구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 안타로 출루하는 등 3안타 경기로 하위타선의 뇌관으로 활약했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 류지혁. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

페덱은 이렇다 할 위기 조차 없었던 완벽투로 만원 홈팬들 앞에서 가을야구를 책임질 새로운 에이스 탄생을 알렸다. 이날 허용한 피안타는 1회 레이예스의 빗맞은 안타 단 하나 뿐. 빠르고 공격적인 피칭으로 볼카운트를 선점하며 볼넷도 단 하나만 내줬다.

패스트볼 최고 구속 152㎞, 최고 146㎞ 커터와 최고 138㎞ 체인지업, 125㎞ 커브, 최고 150㎞의 투심 등 다양한 구종이 현란한 움직임으로 타자들의 노림수 자체를 차단했다.

구위와 제구, 구종 다양성, 피칭 템포, 어느 하나 부족한 점이 없는 완전무결한 에이스의 등장. 우승을 노리는 삼성이 선발진에 강력한 무기를 장착하게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com