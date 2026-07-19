이정후 트레이드 희소식 떴습니다! "필라델피아의 해답은 LEE"…외야 보강 절실→NL 동부 지구 경쟁 '점입가경'

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후의 트레이드 가능성은 여전히 존재한다. 이번엔 필라델피아 필리스가 행선지로 주목받고 있다.

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스포츠 일러스트레이티드는 18일(한국시각) '트레이드 마감 시한이 다가오는 가운데 ESPN의 제프 패산은 각 메이저리그 구단이 필요로 하는 전력을 바탕으로 가장 적합한 트레이드 대상 선수를 선정했다'며 '필라델피아 필리스의 경우 그 해답은 샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후였다'고 보도했다.

필라델피아 공격의 중심은 지명타자 카일 슈와버와 1루수 브라이스 하퍼다. 또한 최근 생애 첫 올스타에 선정된 브랜던 마시는 필라델피아에서 커리어 최고의 시즌을 보내고 있다.

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하지만 외야에서는 마시만 꾸준히 제 역할을 해내고 있다. 최근에는 저스틴 크로퍼드, 데릭 힐, 가브리엘 린코네스 주니어가 대부분의 외야 출전 기회를 받았지만, 모두 기대에 미치지 못하는 모습을 보였다. 여기에 아돌리스 가르시아가 광배근 부상으로 시즌 아웃되면서 외야에는 더욱 큰 공백이 생겼다.

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필라델피아가 내셔널리그 동부지구 2위를 유지하고 포스트시즌 진출권을 지키기 위해서는 외야 공격력을 보강하는 것이 가장 시급한 과제로 꼽힌다. 패산은 이정후가 외야 보강이 절실한 필라델피아에 가장 적합한 선수라고 평가했다. 이정후는 메이저리그에 진출한 뒤 샌프란시스코에서 세 번째 시즌을 보내고 있다. 이번 시즌 반환점을 지난 현재 그는 타율 0.307 OPS 0.773 홈런 5개를 기록 중이다. 꾸준히 안타를 때려내면서 팀의 공격에 큰 보탬이 되고 있다.

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이 정도 생산력이라면 부진한 필라델피아 외야진에 큰 도움이 될 수 있다. 이정후의 정확한 타격 능력은 거포가 즐비한 필라델피아에 적합할 수 있다.

매체는 '이 같은 타격 스타일은 전력 보강을 원하는 필라델피아가 필요로 하는 요소와도 잘 맞는다는 평가다'며 '이정후는 외야의 장기적인 해답이 될 수도 있다'고 설명했다.

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이정후도 트레이드를 원할 가능성은 있다. 포스트 시즌에서 활약하기 위해서다. 샌프란시스코는 현재 42승 55패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물러 있다. 선두와 19.5경기 차까지 뒤처져 있다. 이런 상황을 고려하면 트레이드 마감 시한을 앞두고 이정후를 매각하는 것이 구단 입장에서 가장 현실적인 선택이 될 수도 있다는 전망이 나온다.

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필라델피아는 앞으로도 애틀랜타 브레이브스와 내셔널리그 동부지구 선두 경쟁을 이어갈 가능성이 크다. 또한 마이애미 말린스와 워싱턴 내셔널스도 바짝 추격하고 있는 만큼, 포스트 시즌 진출권을 유지하기 위해서는 트레이드 마감 시한 이전에 전력 보강이 반드시 필요하다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com