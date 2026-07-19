'슈퍼스타' 저지, 갈비뼈 골절 얼마나 아프길래...왜 또 60일 DL 갔나

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 저지는 왜 60일짜리 부상자 명단으로 이동했을까.

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애런 저지(뉴욕 양키스)는 얼마나 심각한 부상일까.

슈퍼스타 저지는 갈비뼈 부상으로 인해 지난 5월31일부터 결장중이다. 미세 골절이 확인됐다. 그런데 최근 양키스는 저지를 60일 부상자 명단에 올렸다. 시간이 한참이나 흘렀는데, 전혀 회복되는 게 없었다는 의미일까.

저지는 올스타 브레이크 동안 텍사스로 이동해 저명한 의사에게 부상 부위 검사를 받았다. 양키스 애런 분 감독은 저지의 부상 상태에 대해 "분명 나아지고 있다. 하지만 야구에 관련된 활동을 아직 시작할 단계는 아니다"라고 말했다. 분 감독은 이어 "증상이 전혀 없는 상태에서 상체 운동을 시작해야 복귀에 관한 언급을 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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리그 최고의 강타자 저지는 부상자 명단에 오르기 전 18경기에서 1홈런에 그쳤었다. 극심한 갈비뼈 통증에 저지가 쓰러졌다. 저지가 빠진 후 양키스는 18승20패로 저조했다. 저지가 뛸 때는 36승23패로 승률이 좋았다. 분 감독은 "좋은 소식은 지난 몇 주 동안 통증이 가라앉았고, 움직임이 조금은 더 나아지고 있다는 것이다. 계속 더 나아지기를 바랄 뿐"이라고 말했다.

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그렇다면 왜 60일 부상자 명단에 보냈을까. 시간이 그만큼 더 필요하다는 것일까. 그것보다 트리플A 계약을 맺은 투수 브래들리 해너의 40인 로스터 자리를 열어주기 위한 절차였다. 물론, 저지가 당장 돌아올 몸상태가 아닌 것도 확실하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com