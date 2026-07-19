[오피셜] '헤드샷 퇴장'으로 KBO리그 마침표…한화, 에르난데스 웨이버 공시

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 한화 이글스의 인내심이 마침내 임계점을 넘었다. 전날 대전벌을 충격에 빠뜨렸던 '8구 강판 잔혹사'가 결국 KBO리그 커리어의 마침표가 됐다.

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한화은 19일 한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 윌켈 에르난데스에 대한 웨이버 공시를 요청했다. 후반기 승부처에서 가을야구 막차 티켓을 거머쥐기 위해 외국인 원투펀치의 부활이 절실했던 한화 벤치가 결국 '교체'라는 칼을 빼 들었다.

에르난데스의 방출을 앞당긴 결정적 계기는 바로 전날(18일) 대전 한화생명이글스파크에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 경기였다. 연패 탈출의 중책을 맡고 선발 마운드에 오른 에르난데스는 1회초 두 타자를 깔끔하게 범타 처리하며 좋은 출발을 보이는 듯했다. 그러나 3번 타자 맷 데이비슨과의 맞대결에서 손끝을 떠난 5구째 152㎞짜리 패스트볼이 데이비슨의 헬멧을 그대로 직격하는 사고가 발생했다.

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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고의성 여부와 상관없이 직구 계열이 헤드샷으로 연결되면 자동 퇴장당하는 KBO 규정에 따라, 에르난데스는 단 공 8개 만에 마운드를 내려가야 했다. 선발 투수의 조기 이탈은 불펜진에 심각한 과부하를 안겼고, 비록 박준영의 4⅓이닝 1실점 눈물겨운 역투와 김태연의 역전포가 터졌음에도 한화는 경기 막판 불펜이 무너지며 2대4로 뼈아픈 역전패를 당했다. 이 패배로 한화는 후반기 시작과 동시에 3연패의 깊은 수렁에 빠졌다.

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헤드샷 퇴장은 방출의 도화선이었을 뿐, 에르난데스의 교체는 이미 전반기부터 예견된 수순이었다. 올 시즌 에르난데스의 최종 성적표는 16경기 3승 6패 평균자책점 4.92. 외국인 에이스에게 기대하는 압도적인 구위와 안정감과는 거리가 멀었다. 지난 4월 25일 대전 NC 다이노스전 전 승리 이후 무려 9경기 연속 승리를 짜내지 못했다. 날짜로 따지면 무려 84일 동안 승리 없이 마운드에서 고전했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 한화 선발 에르난데스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com