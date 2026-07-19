고지가 눈앞, 3할 치면 김혜성 빅리그 올라갈까

Mandatory Credit 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 3할 치면 올라갈까.

Advertisement

'무력시위'다. 하지만 올라갈 자리가 없어 보이니, 답답할 따름이다.

LA 다저스 김혜성이 마이너리그 경기에서 멀티히트를 기록했다. 다저스 트리플A 오클라호마시티 커밋츠 김혜성은 19일(이하 한국시각) 체니스타디움에서 열린 시애틀 매리너스 트리플A 타코마 레이니어스와의 경기에 5번-유격수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다.

1회 우전 안타, 4회 좌익수 방면 2루타를 때려내며 쾌조의 타격감을 과시했다. 4회에는 동료 희생 플라이 때 홈을 밟아 득점도 추가했다. 팀은 5대9로 패했지만, 김혜성은 자신의 몫을 다했다.

Advertisement

김혜성은 이날 활약으로 마이너리그 타율을 2할9푼4리로 끌어올렸다. 3할이 눈앞. 이달 초 타율이 2할 중반대였던 걸 감안하면 최근 기세가 매우 좋다.

Advertisement

5월28일 콜로라도 로키스전 이후 메이저 기록이 없다. 최근 상승세를 발판으로 빅리그 재진입을 노려야 하지만, 현재는 김혜성을 찾는 목소리가 없는 현실이다. 올시즌에도 개막 후 부상자가 많아 빅리그에 버티다, 부상자들이 복귀하자 마이너로 내려올 수밖에 없었다. 스타군단 다저스에는 현재 김혜성이 들어갈 자리가 전혀 보이지 않는다.

타율도 중요하지만 결국은 장타도 나와야 하고, 빅리그에서 통할 수 있다는 믿음을 주는 타구 질을 만들어내야 한다. 아니면 부상자가 나오지 않는 한 김혜성이 깜짝 콜업이 되기는 쉽지 않아 보인다. 그래도 언제 기회가 올지 모르니, 마이너리그에서 최대한 스탯을 쌓으며 인내해야 한다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com