"KBO ABS 조금 더 넓은 것 이미 알더라. 스마트한 선수" → 1.5억 단기 대체자는 '게임체인저'가 될 수 있을까 [부산 현장]

SSG 랜더스 단기 대체 외국인 타자 블라이 마드리스. 사진=블라이 마드리스 SNS

SSG 랜더스 단기 대체 외국인 타자 블라이 마드리스. 사진=블라이 마드리스 SNS

SSG 랜더스 단기 대체 외국인 타자 블라이 마드리스. 사진제공=SSG 랜더스

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 단기 대체 외국인선수 블라이 마드리스가 부산에서 KBO리그 데뷔전을 치른다. 이숭용 SSG 감독은 마드리스가 훈련하는 모습을 보고 기대감을 키웠다.

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이 감독은 21일 부산 롯데 자이언츠전을 앞두고 마드리스의 태도를 높이 평가했다. SSG는 기존 외국인타자 기예르모 에레디아가 다치면서 16일 마드리스를 영입했다. 총액 10만달러(약 1억5000만원)에 계약했다. 기본 6주 단기 계약인데 마드리스가 에레디아를 뛰어넘는 맹활약을 펼칠 경우 연장도 가능하다. 에레디아는 KBO리그 4시즌 통산 타율 3할3푼을 기록 중인 정확한 타자.

마드리스는 이날 경기 3번타자 우익수로 선발 출전한다.

SSG는 90경기를 소화한 20일 현재 32승 55패 3무승부 9등이다. 5위 두산과 승차가 14경기로 포스트시즌 진출은 어렵게 됐다. SSG는 마드리스가 활력을 불어넣어주면서 최소한 반등 원동력을 마련해주길 바란다.

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마드리스는 우투좌타로 코너 외야와 1루 수비가 모두 가능하다. 올해 트리플A에서 14홈런 OPS(출루율+장타율) 0.908을 기록했다.

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이 감독은 "대화를 해봤는데 마이너리그에서 ABS에 잘 적응했다고 하더라. KBO리그는 조금 더 넓다고 이야기를 해줬는데 그것 또한 인지를 하고 있었다. 스마트하다는 느낌을 받았다"고 칭찬했다.

SSG는 간판스타 최정을 비롯해 고명준 오태곤 김성욱 등 주요 야수들이 줄부상으로 이탈한 상황. 마드리스의 활약이 절실하다.

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이 감독은 "마드리스가 분위기 전환을 해주면 좋겠다. 연습 때 치는 걸 보니까 괜찮더라. 파워도 있다. 실전에서 어떤 그림이 나올지, 얼마나 자기 존을 지키고 또 유인구에 얼마나 대처하느냐가 관건"이라고 짚었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com