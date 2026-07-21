'방수포 다시 깔았다' 비 오락가락 잠실, NC-LG전 정상 개시 가능한가[잠실 현장]

다시 방수포가 깔린 21일 잠실야구장. 잠실=김민경 기자

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 마운드에 방수포가 다시 깔렸다. 오후 5시 관중 입장을 시작한 가운데 꽤 세찬 비가 내리고 있다.

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NC 다이노스와 LG 트윈스는 21일 잠실야구장에서 팀간 시즌 9차전을 치를 예정이다. 새벽부터 세차게 내린 비가 오후 3시를 기점으로 그쳤고, 그라운드 정비도 거의 마친 상태였다. 그런데 오후 5시쯤 다시 비가 내리기 시작하면서 현재 마운드와 홈플레이트 쪽에 방수포가 다시 깔린 상태다.

워닝트랙 쪽에는 여전히 곳곳에 물웅덩이가 고여 있다. 스펀지로 웅덩이를 제거하는 작업을 하고 있지만, 다시 비가 꽤 내리기 시작하면서 정비에 차질이 생기고 있다.

30여 분이 흐르면서 비는 다시 그쳤고, 오후 6시 이후로는 비구름이 없는 상태다. 다만 오후 5시에도 비 예보는 없었다. 날씨가 오락가락이다.

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LG는 단비를 기다리고 있다. 최근 5연패 내상이 꽤 컸기 때문. 2위 경쟁팀인 KT 위즈와 후반기 첫 4연전을 모두 패하면서 분위기가 가라앉았다. LG는 시즌 성적 52승37패를 기록, 3위로 내려앉았다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 9회초 투구를 무실점으로 마친 리오스가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 장현식. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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LG는 결국 외국인 선수 교체 카드 2장을 모두 소진하는 승부수를 던졌다. LG는 21일 KBO에 시속 160㎞ 파이어볼러 악셀 리오스의 웨이버 공시를 요청했다.

염경엽 LG 감독은 "리오스는 방출한다. 새로운 선수는 곧 발표할 것 같다. 최종 합의 단계라고 들었다. 새로 올 선수는 내가 본 적이 없는 선수다. 구단에서 준비했다"고 설명했다.

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LG는 이날 선발투수로 장현식을 예고한 상태다. 장현식은 전반기 도중 불펜에서 선발로 전향하면서 꽃을 피운 케이스. 염경엽 LG 감독은 장현식을 후반기에도 쭉 5선발로 쓸 계획을 밝혔다. 장현식은 올해 선발 등판한 4경기에서 2승1패, 17⅓이닝, 평균자책점 3.12를 기록했다.

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7위 NC도 창원에서 5위 두산 베어스를 만나 1승3패로 고전했다.

NC 선발투수는 원종해다. 원종해는 올해 13경기에 구원 등판해 1홀드, 11⅔이닝, 평균자책점 3.86을 기록했다. 1군은 첫 선발 등판인데, 2군에서 선발 수업을 착실히 받았다.

이호준 NC 감독은 "원래 제구력이 좋은 친구고, 왼손 타자한테 강점이 있다. 그래서 우선 보려고 한다. 원래 선발투수인데 1군에서는 중간으로만 썼다. 선발로도 한번 기회를 줘 보자고 생각했다. 전반기에도 한번 기회를 주려고 했는데, 비가 오고 그러면서 자동적으로 밀려서 못 나왔다. 오늘(21일)도 비가 오면 밀릴 수도 있다"고 이야기했다.

15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 원종해가 역투하고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com