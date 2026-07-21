"이름대로 '보스'다운 활약 기대한다"…박진만 감독의 환한 미소 "日야구 경험해 큰 장점" [고척 현장]

사진제공=삼성 라이온즈

오스틴 보스. AP연합

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "요즘 우리 팀뿐만 아니라 다른 구단들도 외국인 선수 영입 경쟁이 치열하잖아요. 어려운 상황에서 구단이 정말 빠르게 움직여준 덕분에 감독으로서 마음이 한결 수월해졌습니다."

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외국인 에이스 아리엘 후라도의 갑작스러운 부상 이탈이라는 악재를 맞았던 삼성 라이온즈. 하지만 '빅리그 17승 우완' 오스틴 보스(34)의 발 빠른 영입 소식에 박진만 삼성 라이온즈 감독의 얼굴은 안도의 미소를 찾았다.

삼성은 부상으로 이탈한 후라도의 단기 대체 외국인 선수로 미국 출신 베테랑 보스를 총액 15만 달러(6주 계약)에 전영입했다. 앞서 맷 매닝의 대체 선수로 빅리그 32승 현역 메이저리거 크리스 페덱을 영입한 데 이어, 메이저리그 통산 210경기 17승에 빛나는 보스까지 품에 안으며 단숨에 'ML 합산 49승'이라는 사상 초유의 대체 외인 원투펀치를 구축했다.

21일 서울 고척스카이돔에서 만난 박진만 감독은 "후라도의 이탈로 고민이 깊었는데 구단에서 정말 발 빠르게 움직여줘서 숨통이 트였다"라며 "앞서 합류한 페덱이 마운드에서 좋은 피칭으로 팀 분위기를 확실하게 끌어올려 줬다. 새로 오는 보스 선수도 이름이 '보스' 아닌가. 마운드에서 진짜 보스다운 묵직하고 압도적인 피칭으로 팀에 좋은 흐름을 이어가 줬으면 좋겠다"고 유쾌한 기대를 나타냈다.

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박진만 감독이 보스의 영입에 더욱 큰 기대감을 품는 이유는 그가 메이저리그 커리어뿐만 아니라 '아시아 야구 적응력'을 이미 입증한 투수이기 때문이다. 보스는 지난해 일본프로야구(NPB) 지바 롯데 마린스에서 125이닝을 소화하며 3승 9패 평균자책점 3.96, WHIP 1.25로 연착륙한 바 있다.

오스틴 보스. AP연합

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

박 감독은 "페덱과 보스의 가장 큰 차이점이자 장점은 바로 보스가 일본에서 1년 동안 동양 야구를 접해봤다는 점"이라며 "스트라이크 존이나 아시아 타자들의 성향, 문화적인 부분에 이미 적응되어 있다는 것은 시즌 중 합류하는 대체 외인에게 엄청난 플러스 요인"이라고 짚었다.

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이어 "포심 최고 151㎞에 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업, 투심 등 다양한 변화구를 던지는 팔색조 스타일이라 장점이 정말 많다"며 "우선은 6주 단기 계약이지만, 그 6주 동안 본인이 가지고 있는 기량을 100% 발휘해 좋은 활약을 해준다면 팀에게도, 본인에게도 많은 변화가 생길 수 있다"고 덧붙였다.

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팬들의 관심은 이제 보스의 KBO리그 데뷔전 시점에 쏠린다. 박 감독은 "나 역시 아직 실물은 못 보고 사진으로만 봤다"고 웃으며 "현재 비자 문제 등 행정 절차를 마무리하기 위해 대구에 내려가 있는 상태다. 오늘 현장에서 몸을 가볍게 움직여보며 상태를 점검할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "오늘 피칭과 몸 상태를 보고 받은 뒤, 내일(22일) 정도에는 구체적인 첫 선발 등판 일정을 말씀드릴 수 있을 것"이라고 설명했다.

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com