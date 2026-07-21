홈런 3방 폭발! 초반부터 승기 잡았다→'황동하 7승' KIA 파죽의 4연승…'14안타 3득점' 한화, 4연패 수렁 [광주 리뷰]

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 2사 1,3루 한준수가 역전 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 카스트로가 동점 솔로홈런을 치고 홈인하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 4연승 행진을 달렸다. 한화 이글스는 연패 탈출에 또 실패했다.

Advertisement

KIA는 21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 7대3으로 승리했다. 4위 KIA는 4연승을 하며 시즌 전적 49승2무40패가 됐다. 한화는 4연패. 시즌 전적 40승3무44패가 됐다.

KIA는 박재현(우익수)-해럴드 카스트로(좌익수)-김도영(3루수)-나성범(지명타자)-한준수(포수)-김선빈(2루수)-김호령(중견수)-박상준(1루수)-김규성(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

강백호의 부상 이탈 변수가 생긴 한화는 오재원(좌익수)-최인호(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-요나단 페라자(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(유격수)이 선발로 나왔다.

Advertisement

이날 KIA는 9안타, 한화는 14안타를 쳤다. 그러나 '대포'를 앞세운 KIA가 웃었다.

Advertisement

초반 득점이 희비를 갈랐다. 선취점은 한화에서 나왔다. 선두타자 오재원이 안타를 치고 나갔고, 2사 후 노시환과 페라자의 연속 안타가 나오면서 1-0 리드를 잡았다.

KIA는 1회말 집중타를 쳤다. 1사 후 카스트로의 홈런이 터졌다. 김도영이 2루타를 치면서 분위기를 이어갔고, 나성범 타석에서 나온 1루수 땅볼 때 포구 실책이 나와 1,3루 찬스가 됐다. 이후 한준수의 스리런 홈런이 터지면서 점수는 KIA가 4-1로 달아났다. 김선빈이 볼넷을 골라냈지만, 후속 김호령 박상준이 모두 뜬공으로 물러났다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 카스트로가 동점 솔로홈런을 치고 홈인하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

2회말 KIA가 사실상 일찌감치 승부에 쐐기를 박았다. 한화는 선발 박준영을 내리고 이날 콜업한 이교훈을 올렸다. 선두타자 김규성이 볼넷을 얻어냈고, 박재현이 우측 담장을 넘어가는 홈런을 쳤다. 박재현은 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 달성했다.

Advertisement

7회까지 양 팀 모두 득점에 실패한 가운데 8회초 한화가 마지막 집중력을 발휘했다. 2사 후 오재원과 최인호의 연속 안타로 1,3루 찬스를 잡은 한화는 문현빈의 적시타로 한 점을 따라갔다. 분위기를 탄 한화는 대타 한지윤이 좌익수 뒤로 빠지는 2루타를 치면서 3-6까지 붙었다. 한지윤은 데뷔 첫 안타를 기록했다. 그러나 페라자가 헛스윙 삼진으로 돌아서면서 추가로 점수를 내지 못했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기.타석에 나선 한화 한지윤. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

KIA는 황동하가 5이닝 1실점을 한 가운데 성영탁(⅓이닝 무실점)-김범수(⅔이닝 무실점)-전상현(1이닝 무실점)-정해영(⅔이닝 2실점)-곽도규(⅓이닝 무실점)-조상우(1이닝 무실점)가 차례로 등판해 승리를 지켰다. 황동하는 시즌 7승(3패) 째를 수확했다.

한화는 박준영이 1이닝 4실점(3자책)으로 마운드를 내려간 가운데 이교훈(3이닝 2실점)-이민우(1이닝 무실점)-김종수(1이닝 무실점)-강재민(1이닝 무실점)-박재규(1이닝 1실점)을 기록했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com