"이겼지만 집중력 아쉽다"…삼성 박진만 감독 일침 "실수 여러차례 나와"[고척 승장]

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 삼성이 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "경기는 이겼지만, 눈에 보이는 실책 외에도 기록되지 않은 실수가 여러 차례 나왔다"

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6대0의 대승 분위기에서 6대6 동점까지 허용하는 피 말리는 접전 끝에 8대6 신승을 거둔 삼성 라이온즈. 경기 후 승장의 표정에는 밝지만은 않았다.

삼성 박진만 감독은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 8대6으로 승리했다.

선발 최원태가 4⅔이닝 4실점으로 승리 요건을 채우지 못하고 내려가고, 7회말 6대6 동점까지 허용하는 긴박한 흐름 속에서 삼성 마운드를 지탱한 것은 불펜의 힘이었다.

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박 감독은 "이승현과 김태훈이 불펜에서 정말 큰 역할을 해준 경기였다"라며 "최근 두 선수가 마운드에서 든든하게 잘 던져주고 있다"고 추격 흐름을 끊어낸 구원진을 향해 고마움을 전했다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 8회초 다시 앞서는 솔로홈런을 날린 삼성 이재현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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하지만 승리 뒤에 감춰진 아쉬운 경기 운영에 대해 단호한 지적이 이어졌다. 삼성은 이날 1회초부터 폭발하며 6-0으로 크게 앞서다가, 5회말 김웅빈과 데이비슨에게 홈런포를 맞으며 추격을 허용했고, 7회말에는 3루수 김영웅의 포구 실책 등이 겹치며 6-6 동점까지 내주는 위기를 자초했다.

박 감독은 "오늘 경기는 이겼지만 눈에 보이는 실책 외에도 기록되지 않은 실수가 여러 차례 나왔다"고 냉정하게 짚었다.

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이어 "선두 경쟁, 나아가 1등을 하기 위해선 디테일한 부분에서 강해야 한다며 "모두 어떤 상황에서든 집중력을 잃지 않았으면 한다"고 강한 긴장감을 불어넣었다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 7회말 2사 3루. 히우라의 내야땅볼을 잡지 못해 동점을 허용한 삼성 김영웅 3루수. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com