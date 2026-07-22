롯데는 역시 '레고나한' → 이들이 터지자 완벽한 경기력! 한화 거의 따라잡았다 [부산 현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회초 솔로홈런을 날린 롯데 레이예스. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 고승민이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 역시 '해줘야 할' 선수들이 해주니 경기력이 달라졌다. 롯데가 핵심 타자 레이예스를 비롯해 고승민 나승엽 한동희가 동시 다발적으로 터지자 완벽한 승리를 만들어냈다.

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롯데는 21일 부산 사직구장에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 6대2로 승리했다. 만점에 가까운 경기력이었다. 선발투수 비슬리가 6이닝 1실점 호투했다. 필승조 이이무라 최준용 김원중이 7회부터 1이닝씩 깔끔하게 책임졌다. 롯데는 7위 한화를 1.5경기 차이로 바짝 따라잡았다.

0-1로 뒤진 6회말 4점을 뽑아 승기를 잡았다. 7회와 8회를 틀어막고 8회말 승부에 쐐기를 박는 2점을 추가했다.

레이예스가 4타수 2안타 1타점, 한동희가 3타수 1안타 1타점, 나승엽이 3타수 2안타 2타점, 고승민이 4타수 2안타 2타점을 기록했다.

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올해 롯데의 가장 큰 고민은 득점력이다. 투수력은 훌륭하다. 팀 평균자책점은 4위(4.43)인 반면 팀 타율은 8위(2할6푼)다. 로드리게스-비슬리-김진욱-나균안-박세웅으로 이어지는 로테이션이 탄탄하다. 구원진도 이이무라가 가세하면서 구색을 갖췄다. 하지만 실점을 억제해도 타선이 안 터져서 내주는 경기가 많았다.

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레이예스 외에는 다들 기복을 조금씩 노출했다. 중심을 잡아주는 타자가 부족했다. 분위기에 많이 휩쓸리는 경향을 보였다. 고승민 나승엽 한동희가 잠재력은 확실하지만 경험이 풍부하지 않아 애를 먹었다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 타격하는 롯데 나승엽. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 타격하는 롯데 한동희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

그런데 한동희가 서서히 자리를 잡아가면서 힘이 생겼다. 한동희는 최근 10경기 타율이 무려 3할4푼4리다. 여기에 나승엽도 퓨처스리그에서 타격감을 조율하고 돌아왔다. 나승엽은 최근 3경기서 6안타. 고승민은 2루와 1루 수비가 되기 때문에 김태형 감독이 꾸준히 기용하고 있는데 한동희 나승엽이 살아나면서 고승민도 부담을 덜어내는 모양새다.

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나승엽은 "김태형 감독님과 정경배, 이병규, 이성곤 코치님께서 항상 좋은 말씀을 많이 해주신다. 선배님들께서도 남은 경기에서 끝까지 최선을 다하자고 파이팅을 외치고 있다. 그런 분위기 속에서 선수들 모두가 하나로 뭉쳐 좋은 흐름을 만들어가고 있는 것 같다. 지금의 분위기를 계속 이어갈 수 있도록 매 경기 최선을 다하고, 공수에서 팀에 보탬이 될 수 있는 선수가 되도록 더 많이 노력하겠다"고 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com