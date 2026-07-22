이정후 트레이드설 급부상! "계약 관련 희소식"→옵트아웃 없다…차기 행선지 휴스턴·필리스·화이트삭스·애틀랜타 거론

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 트레이드 대상으로 급부상하고 있다.

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스포팅 뉴스는 21일(한국시각) '샌프란시스코의 이정후 트레이드설과 관련된 계약 문제에서 희소식이 있다'고 보도했다.

샌프란시스코는 올여름 트레이드 마감 시한을 앞두고 선수들을 매각하는 셀러가 될 것으로 보인다. 트레이드 대상이 될 수 있는 선수도 많다. 트레이드되지 않는 선수를 골라내는 것이 오히려 쉬울 정도다.

루이스 아라에스와 로비 레이는 트레이드될 가능성이 매우 큰 선수들로 보인다. 라파엘 데버스와 맷 채프먼, 그리고 윌리 아다메스라는 세 명의 핵심 선수도 모두 떠날 수 있다. 이정후도 더이상 예외는 아니다.

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매체는 '이들의 거액 계약은 트레이드를 어렵게 만들 가능성이 크다'면서도 '반면 이정후에게는 같은 문제가 적용되지 않는다'고 주장했다.

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이정후의 계약 규모도 큰 편이지만, 다른 팀들이 그를 영입하는 것을 꺼릴 정도로 큰 비용은 아니라는 것이다. 또한 MLB닷컴의 마크 파인샌드 기자에 따르면 그동안 이정후의 트레이드 가능성을 둘러싼 가장 큰 문제가 해결됐다.

앞서 파인샌드는 "이정후에게는 2027시즌 이후 옵트아웃 조항이 있어 잠재적인 트레이드를 복잡하게 만들 수 있다"면서도 "하지만 대부분은 그가 옵트아웃을 포기하고 계약을 끝까지 이행할 것으로 예상하고 있다"고 전했다.

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이정후의 계약에는 2027시즌 종료 후 옵트아웃 조항이 포함돼 있다. 이는 다른 팀이 그를 영입하는 데 상당한 부담으로 작용하고 있었다. 이정후를 데려오자마자 떠나보내야 하는 상황이 올 수 있기 때문이다. 그러나 리그 전반에서 이정후가 옵트아웃을 행사하지 않을 것이라는 이야기가 나오고 있다고 한다. 이렇게 되면 올여름 이정후는 새로운 팀을 찾기 수월해질 가능성이 크다.

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매체는 '이정후는 트레이드 마감 시한을 앞두고 외야수 보강을 원하는 여러 구단에 좋은 영입 대상이 될 수 있다'며 '휴스턴 애스트로스는 좌타 외야수를 찾고 있다는 점에서 이정후와 잘 맞을 수 있으며 필라델피아 필리스와 시카고 화이트삭스, 그리고 애틀랜타 브레이브스 역시 좋은 행선지가 될 수 있다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com