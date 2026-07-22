'1위보다 4위가 더 가깝다.' 계속되는 '이상현상' 득점권 타율 0.081. 6연패. 위기의 LG 2연패 멀어지나

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회말 1사 1,2루 문보경이 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 4회말 2사 1,2루 문정빈이 고영표에 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

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[스포츠조선 권인하 기자]여전히 LG 트윈스의 방망이는 터지지 않고 있다.

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LG가 또 졌다. 21일 잠실 NC전서 5대7로 패했다. 후반기들어 가장 많은 5점을 뽑았지만 아쉽게도 시원한 적시타는 딱 하나 뿐이었다.

1회말이 가장 아쉬웠다. 흔들리는 상대 선발을 무너뜨리지 못했다.

선두 홍창기와 2번 박해민이 NC 선발 원종해에게서 연속 안타를 쳤다. 3번 오스틴 딘에게 원종해는 등을 맞히는 공을 던지며 흔들렸다.

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무사 만루의 결정적인 찬스가 1회에 왔다. 1사후 오지환의 평범한 1루수앞 땅볼을 상대 1루수 블레인이 뒤로 빠뜨리는 실책을 한 덕분에 선취점을 뽑았다.

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이어 문보경의 좌익수 희생플라이로 1점을 추가해 2-0. 문성주가 볼넷을 골라 2사 만루의 찬스가 이어졌지만 박동원이 풀카운트 끝에 헛스윙 삼진을 당해 추가점을 뽑지 못했다.

이후 LG는 위기를 넘긴 원종해의 공을 제대로 공략하지 못했다. 그 사이 3회초 1점을 내주고 5회초엔 4점을 허용해 2-5로 역전을 당했고, 5회말에야 문정빈이 1사 2,3루에서 중월 2루타로 2점을 얻어 4-5로 추격했다. 그러나 이어진 1사 2루의 찬스에서 오지환과 문보경이 연달아 외야 플라이로 물러나 동점에 실패.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 포수 박동원이 마운드를 찾아 선발 장현식을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 타격하는 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.07/

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6회말엔 몸에 맞는 볼과 안타, 희생번트로 만든 1사 2,3루에서 홍창기의 중견수 희생 플라이로 6-6 동점을 만드는 것까지는 성공했지만 연속 볼넷으로 2사 만루까지 이어진 찬스에서 문정빈이 1루수 플라이로 물러나며 역전을 만들지 못했다.

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7회초 김휘집에게 투런포를 얻어맞고 5-7이 됐고, LG는 이후 득점권 기회조차 얻지 못하고 2점차로 패해 6연패에 빠졌다.

전반기 마칠 때 1위 삼성 라이온즈와 승차가 없었는데 이제 3.5게임차로 벌어졌다. 4위 KIA 타이거즈와 2.5게임차로 더 가깝다.

후반기 5경기의 득점권 타율은 37타수 3안타로 8푼1리로 여전히 1할이 되지 않는다.

야구는 아무리 잘 막아도 점수를 내지 못하면 이기지 못한다. '타격의 팀'인 LG의 이상 현상이 언제까지 이어질까. LG의 반등은 이 '이상 현상'이 끝나야 시작될 듯 하다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com