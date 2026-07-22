LA 다저스 아슬아슬한 1점차 승리…먼시 결승 투런포 작렬→9회말 PHI 아쉬웠던 주루플레이

LA 다저스의 맥스 먼시(오른쪽)와 무키 베츠. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 필라델피아 필리스를 상대로 아슬아슬한 승리를 거뒀다.

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다저스는 22일(한국시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 필라델피아 필리스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 2-1로 승리했다.

다저스 선발 투수로는 저스틴 로블레스키가 등판했다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-맥스 먼시(3루수)-무키 베츠(유격수)-카일 터커(우익수)-토미 에드먼(2루수)-알렉스 콜(좌익수)-엘리에세르 알폰소(포수가)가 섰다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

양팀의 경기는 치열한 투수전이었다.

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로블레스키는 자신의 임무를 완수했다. 6⅓이닝을 5피안타 1자책 1볼넷 7삼진으로 틀어막았다. 89구만을 던지고, 마운드에서 내려왔다.

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필라델피아의 선발 잭 휠러는 7이닝을 5피안타 2자책 9삼진으로 틀어막았다. 투구수는 93구였다.

다저스는 1회말부터 필라델피아에게 끌려갔다. 알렉 봄이 좌중간에 안타를 때려내면서 2루주자 브라이스 하퍼가 홈으로 들어왔다.

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다저스가 만회에 성공한 것은 4회초였다. 먼시가 휠러를 상대로 가운데 담장을 넘기는 투런포를 작렬했다. 1루에 있던 파헤스가 먼시와 함께 홈으로 들어왔다. 다저스가 2-1로 역전에 성공했다.

필라델피아 필리스의 알렉 봄. AP연합뉴스

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필라델피아는 9회말 선두 타자 봄이 좌전 안타로 출루하면서 기회를 만들었다. 이어 1사 상황에서 JT 리얼무토가 2루타를 때려내면서 주자 2·3루 기회를 맞았다. 단타 하나로도 경기를 끝낼 수 있는 상황이었다. 그러나 브랜든 마쉬의 땅볼성 타구가 나오면서 3루 주자가 런다운 상황에서 아웃됐고, 리얼 무토까지 2루로 돌아가다가 연달아 아웃되면서 패배했다. 다저스의 2-1 승리였다.

이날 다저스의 스타 오타니는 4타수 1안타 2삼진을 마크했다. 시즌 타율은 0.287이다.