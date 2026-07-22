'LG 승부수' 39세 112승 투수가 한국에 오다니 "24일 입국, 다음주 등판"[잠실 현장]

카를로스 카라스코. AP연합뉴스

LG 트윈스 새 외국인 투수 카를로스 카라스코. 사진제공=LG 트윈스

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]메이저리그(MLB) 통산 112승 레전드이자 39세의 노장. 1위 경쟁에서 한 발 밀려난 LG 트윈스가 최후의 승부수를 던졌다.

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LG는 지난 21일 외국인 투수 약셀 리오스를 한국야구위원회(KBO)에 웨이버 요청했다. LG는 약한 불펜 보강을 위해 지지부진하던 투수 요니 치리노스를 방출하고, 중간 계투인 리오스를 영입했다. 최고 161㎞의 강속구를 뿌리는 리오스는 분명 위협적인 구위는 가지고 있지만, 다소 단조로운 패턴이었다. 또 불펜 활용이라는 한계점도 명확했다. 결국 14경기 동안 1승2패 5홀드 2세이브 평균자책점 3.63의 성적을 남긴 후 퇴출됐다.

LG는 외국인 선수 두번째 교체권을 사용하면서 베테랑 투수를 영입하는 초강수를 뒀다. LG는 22일 베네수엘라 출신 우완 투수 카를로스 카라스코 영입을 공식 발표했다. 계약 조건은 연봉만 36만달러다. 1987년생인 카라스코는 올해 39세로 불혹에 접어든 나이다. 오지환(36), 박해민(36), 박동원(36) 등 팀내 주요 선수들보다 나이가 많고, 1985년생인 팀내 최고참 김진성(41) 다음이다.

하지만 그만큼 화려한 커리어를 자랑한다. 2003년 필라델피아 필리스에 입단했고, 이후 클리블랜드 인디언스(현 가디언스), 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 애틀랜타 브레이브스에서 활약했다. MLB 통산 17시즌 343경기(선발 286경기)에 등판해 1704이닝 동안 112승 105패 평균자책점 4.24의 성적을 기록했다. 클리블랜드 소속이었던 2017시즌에는 한 해에 18승을 거둬 아메리칸리그 다승 1위 타이틀까지 거머쥐었던 투수다. 올 시즌에는 김하성과 같은 애틀랜타 소속으로 선발이 아닌 불펜으로 뛰었고, 빅리그 8경기에서 16⅔이닝 평균자책점 5.94의 성적을 기록했다. 트리플A 성적은 8경기(선발 6경기) 35⅓이닝 2승1패 평균자책점 2.55다.

LG 트윈스가 새로 영입한 카를로스 카라스코. AP 연합뉴스

LG 트윈스가 새로 영입한 카를로스 카라스코. AP 연합뉴스

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카라스코는 구단을 통해 "최고의 팬을 보유하고 있는 LG트윈스에 새롭게 합류하게 되어 정말 기대된다. 제 목표는 LG가 다시 한번 우승 트로피를 가져오는 데에 기여하는 것"이라고 합류 소감을 밝혔다. LG 구단은 "카라스코는 메이저리그 통산 112승을 올린 베테랑 선발 투수다. 풍부한 경험과 안정된 제구력, 완성도 높은 변화구를 가지고 있어 KBO리그에 빠르게 적응할 것으로 기대한다"고 말했다.

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LG 염경엽 감독은 잠실 NC 다이노스전을 앞두고 "카라스코는 이번주 금요일(24일) 입국한다. 비자 나오는 것을 감안하면 다음주 화요일이나 수요일(28~29일)이 첫 등판이 될 것 같다"고 설명했다. 이번주까지는 장현식이 선발 로테이션을 한번 더 소화하고, 카라스코가 합류하면 다시 불펜으로 보직을 이동한다. 염 감독은 "일단 카라스코는 첫 등판에서 투구수를 70개 정도로 잡고, 두번째 등판부터 투구수를 더 늘려갈 예정"이라고 기본 구상을 밝혔다.

염 감독은 "결국 선발이 필요해서 데려온 거다. 처음 염두에 뒀던 선수는 아니지만, 대체자를 찾으면서 새롭게 떠오른 후보다. 경험이 워낙 많은 투수 아닌가. 경험이라는 것은 또 무시 못한다. 구속도 140㎞대 후반에서 150㎞까지 나오고 변화구나 메카닉을 보면 제구력이 굉장히 안정적일 것 같다. MLB에서 100승 이상을 했으니까 경험치가 분명 있을 것"이라며 기대감을 드러냈다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com