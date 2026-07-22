강백호 없는 노시환 손가락 통증 교체→한화 안도했다…4번-DH 선발 출전, 심우준 리드오프

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 나성범의 내야땅볼때 3루로 진루한 김도영이 노시환과 이야기를 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 안도의 한숨을 내쉬었다.

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한화는 22일 광주 기아챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 맞대결을 한다.

전날 한화는 노시환이 손가락 통증으로 교체되면서 촉각을 곤두세워야 했다. 총 세 타석을 소화한 노시환은 6회말 수비 때 정은원과 교체됐다.

당시 한화 관계자는 "노시환은 타격 과정에서 생긴 오른손 중지 통증으로 보호 차원에서 교체됐다"고 설명했다.

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그동안 4번타자로 나와 타점 1위를 달렸던 강백호가 외복사근 부상으로 빠졌던 만큼, 노시환의 이탈은 치명적이었다.

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다행히 큰 부상은 피했다. 노시환은 22일 지명타자 겸 4번타자로 선발 출전한다.

노시환이 지명타자로 나서면서 박정현이 3루수 수비를 소화하게 됐다. 아울러 전날 지명타자로 나왔던 페라자가 우익수로 수비 복귀를 했다. 리드오프는 심우준이 맡는다.

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이날 심우준(유격수)-오재원(좌익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-요나단 페라자(우익수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)이 선발 출전한다.

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한화는 이날 선발투수로 오웬 화이트를 내세웠다. 올 시즌 12경기 등판해 5승5패 평균자책점 3.09의 성적을 남기고 있다. KIA를 상대로 지난달 10일 등판해 7이닝 6안타(1홈런) 5탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳤다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com