"잘 싸웠더라" 김경문 감독 촉 제대로 적중했다…심우준이 홈런을 쳤다

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회초 1사 1,2루 심우준이 3점홈런을 치고 선행주자들과 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회초 1사 1,2루 올러가 심우준에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] "그래도 잘 싸웠더라."

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김경문 한화 이글스 감독은 22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 심우준을 1번타자로 배치했다.

심우준은 전날(21일) 선발라인업에서 제외됐다. 휴식 차원이었다. 수비 부담이 많은 유격수 자리에서 체력 소모가 많았다는 판단이었다. 김 감독은 "유격수로 나가면서 이리 저리 다이빙을 매일 한다. 그래서 휴식을 줬다"고 설명했다.

휴식 후 1번타자로 파격 배치했다. 전날 1번타자로 나와 4안타를 치면서 최고의 감각을 뽐냈던 오재원이 2번타자가 됐다.

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올러와의 상대전적을 봤다. 심우준은 올 시즌 올러를 상대로 타율 3할6푼4리를 기록했다. 김 감독은 "심우준이 잘 싸웠더라"고 설명했다.

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첫 타석에서 3루수 땅볼로 물러났지만, 두 번째 타석에서 곧바로 뼈아픈 한 방을 안겼다. 1-0으로 앞선 2회초 한화는 이도윤과 박정현의 볼넷으로 1사 1,2루 찬스를 잡았다. 심우준은 올러를 상대로 2S로 볼카운트가 몰렸지만, 3구째 슬라이더가 가운데로 몰리자 놓치지 않고 받아쳤다. 힘이 실린 타구는 좌측 담장을 넘어갔다. 심우준의 시즌 4호 홈런. 한화는 4-0으로 점수를 벌렸다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com