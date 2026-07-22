"선수들 다친다" 77분 중단 경기 강행 여파, 수원 두산-KT전 그라운드 사정 취소[수원 현장]

발만 닿아도 풀 꺼지는 수원KT위즈 내야 그라운드 상태. 수원=김민경 기자

22일 수원KT위즈파크. 수원=김민경 기자

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[수원=스포츠조선 김민경 기자] "여기서 경기를 진행하다 선수들이 다치면 문제다."

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김시진 경기감독관은 22일 두산 베어스와 KT 위즈의 경기가 열릴 예정이었던 수원KT위즈파크 그라운드를 살펴본 뒤 걱정스러운 표정을 감추지 못했다. 내야 그라운드 상태가 너무 안 좋아 밟으면 푹푹 꺼지는 수준이었기 때문.

결국 관계자들과 상의 끝에 김시진 감독관은 오후 4시 40분 그라운드 사정 취소 결정을 내렸다.

이미 전날 우려했던 일이다. 5회부터 많은 비가 내리기 시작했던 가운데 KT가 2-1로 앞선 6회초 1사 주자 없는 상황에서 우천 중단이 결정됐다. 77분을 기다린 끝에 오후 9시41분 경기가 재개됐고, 연장 11회까지 가는 접전 끝에 2대2 무승부로 경기는 끝났다.

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수원KT위즈파크를 관리하는 김상훈 그라운드정비소장은 전날 경기 재개를 적극적으로 말렸던 것으로 알려졌다. 수원 그라운드 정비만 30년 이상 한 베테랑.

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김 소장은 "방수포를 깐 상태로 경기를 끝내야 한다. 방수포를 걷어서 그라운드가 다시 비에 젖으면 앞으로 이틀도 경기를 할 수 없는 상태가 될 것"이라고 경고했다.

김시진 감독관은 "지금 아예 그라운드 정비를 할 수 없는 상태다. 지금 방수포를 새로 깔 수도 없는 상황이다. 햇빛이 나고 땅이 마르면 경기를 진행할 수도 있지만, 지금 밟으면 엄청 깊이 들어간다. 전날 정비를 하면서 새로 깐 모래들이 다 뜬 상태다. 비가 오지 않을 때 다 파내고 다시 정비를 해야 한다고 한다"고 설명했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기가 오후 8시 24분 우천 중단됐다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 우천 중단 직후 심판진이 그라운드 상태를 살피고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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이강철 KT 감독은 올스타 기간 감독자 회의에서 다시 정했던 원칙이 지켜지지 않은 데 아쉬운 목소리를 냈다.

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이 감독은 "이번 감독자 회의에서 30분 기다리고, 날씨 상황에 따라서 20분 더 기다려도 안 될 것 같으면 취소를 결정하자고 이야기를 했다. 그렇게 규칙을 정했으면 반영이 돼야 하는데, 아쉬운 것이다. 그라운드 관리 소장님께서도 방수포를 걷는 순간 앞으로 이틀은 경기를 할 수 없을 것이라고 했다"고 이야기했다.

KT는 부상자도 나왔다. 1루수로 선발 출전했던 김현수가 수비 과정에서 발이 미끄러지는 바람에 허벅지 근육이 놀라는 증상으로 교체됐다. 이날 경기를 진행했다면, 김현수는 출전하지 않을 예정이었다.

이 감독은 "미끄러우니까 다리가 쭉 뻗어졌다고 하더라. 또 미끄러지면 트라우마가 생길까 봐 바꾼 것도 있다"고 설명했다.

김원형 두산 감독은 "비 오는 거야 어쩔 수 없는 것이고, 우리가 이기고 있었다면 조마조마했을 것이다. 다만 우기면서 강행해야 한다는 것은 아니고, 순리대로 해야 한다고 생각은 했다. 요즘 비구름 레이더를 보고 경기를 할지 안 할지 판단하는데, 예전에는 30분으로 정해졌던 기준이 최근에 조금 모호해졌던 게 사실이다. 감독자 회의에서 명확한 기준을 만들자고 했다. 첫 번째가 팬들을 위해서지만, 한편으로는 무리하게 강행했을 때 좋아하는 선수가 다칠 수도 있으니까. 양보가 아닌 이해가 필요할 것은 분명한 것 같다"고 의견을 밝혔다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 무승부 직후 KT 선수들이 아쉬워하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com