"보스 일요일 등판" 쾅쾅, 페덱-원태인-보스 '저승사자 트리오' 두산전 총출동 확정

오스틴 보스. AP연합

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 대체 외국인 투수로 오스틴 보스(34)를 발 빠르게 영입하며 완벽한 선발 로테이션 구축을 마쳤다.

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박진만 삼성 감독은 보스를 오는 26일 잠실 두산전에 전격 등판시킬 계획임을 밝히며 주말 3연전에 '원투쓰리 펀치'를 모두 가동한다.

삼성은 20일 메이저리그 및 일본프로야구(NPB) 경험을 갖춘 베테랑 우완 오스틴 보스와 계약을 발표했다. 올 시즌 트리플A에서 선발 로테이션을 지속해서 소화해 온 보스는 빠르게 몸 상태를 올려 이번 주말 1군 데뷔전을 치른다.

박진만 감독은 보스의 데뷔전 일정 및 투구수 관리에 대해 "보스는 목요일 라팍(대구 삼성

사진제공=삼성 라이온즈

라이온즈파크) 퓨처스리그 야간경기에서 훈련 및 불펜 피칭을 진행한 뒤 금요일 잠실 원정에 합류할 예정"이라며 "트레이닝 파트와 몸 상태를 체크하고, 금요일 선수단과 인사를 나누며 대화를 통해 일요일 등판 및 투구 수를 최종 조율하겠다"고 밝혔다.

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보스의 일요일 등판이 확정되면서 삼성은 오는 24일부터 열리는 잠실 두산과의 원정 3연전에 페덱-원태인-보스로 이어지는 '저승사자 트리오'를 총출동시킨다. 선발진의 빠른 정비 덕분에 최원태의 주 2회 등판 가능성도 사라졌다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회 역전 위기를 넘긴 삼성 선발 원태인. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

두산과 팬들 사이에서는 "하필 왜 우리 경기에"라며 최강 트리오의 잇단 출격에 볼멘 소리가 나오고 있다.

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박진만 감독은 "제가 로테이션을 인위적으로 조정하는 것이 아니라, 선수들의 일정과 몸 상태 및 스케줄에 맞춰 가장 최선의 타이밍에 들어가는 것"이라며 웃음 섞인 해명을 내놓기도 했다.

후반기 3연승 행진 속 산뜻하게 출발한 5위 두산 입장에서는 비상이 걸렸다.

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21일 파죽의 7연승 행진중이던 2위 KT 위즈를 맞아 연장 혈투 끝에 2대2로 비긴 두산은 총력전으로 힘을 쏟고 주말에 1위 삼성을 만나야 한다. 후반기 상승세 유지의 최대 분수령이 될 이번 주말, 난적 KT에 이어 삼성의 최강 선발진을 연달아 상대해야 하는 고비를 맞게 됐다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com