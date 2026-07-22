이혜성 "한 번도 대세였던 적 없어, 신드롬 일으킬 일도 없을 것" 의외의 소감

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이혜성이 북클럽 유튜브 채널 구독자 30만 명 돌파를 자축하면서도 화려한 성공보다 '꾸준함'을 택하겠다는 진솔한 마음을 전했다.

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이혜성은 22일 자신의 SNS를 통해 북클럽 유튜브 채널 구독자 30만 명을 달성한 소감을 밝혔다.

그는 "한 번도 힙하거나 대세였던 적이 없었다. 앞으로도 갑자기 TV에 여기저기 나오거나 신드롬을 일으킬 일은 없을 것 같다"며 장문의 글을 게재했다. 이어 "그래도 저는 묵묵하게 씨를 뿌리고 있다고 생각한다. 그 시간을 견딜 수 있을 만큼 아직 충분한 열정이 있다"며 "혼자 조용히 무언가를 차곡차곡 쌓아가고 있다고 생각해 주시면 감사할 뿐"이라고 밝혔다.

그러면서 "제가 파종하는 동안 외롭지 않게 옆에서 '잘한다', '자란다'고 응원해 주신 30만 구독자 덕분에 황소처럼 더 우직하게 일하게 된다"며 "많이 애정하고, 많이 감사하다"고 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

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이혜성이 운영 중인 북클럽 유튜브 채널은 최근 구독자 30만 명을 돌파하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

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팬들은 "30만 명 정말 축하한다", "조용히 쌓아온 결과라 더 의미 있다", "앞으로도 오래 보고 싶다" 등 응원의 댓글을 남겼다.

한편 이혜성은 KBS 아나운서 출신 방송인으로 방송 활동과 함께 독서 콘텐츠를 중심으로 한 유튜브 채널을 운영하며 독자들과 꾸준히 소통하고 있다. 최근에는 북클럽 콘텐츠를 비롯해 강연과 다양한 문화 프로그램을 통해 활동 영역을 넓혀가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com