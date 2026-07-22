김강우, 처제 한혜진♥기성용 결혼 반대했다.."네가 어떻게 하나 보자" 장모님과 첫 만남 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김강우와 국가대표 출신 축구선수 기성용이 방송 최초 동서지간으로 '유 퀴즈'에 출연해 케미를 뽐낸다.

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22일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 본방송에 앞서 '한혜진도 예상 못한 조합 김강우&기성용? 유퀴즈 섭외 비화부터 국가대표팀 시절 황당한 일화까지!'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

MC 유재석이 "같이 방송하는 것도 처음 아니냐"고 묻자 기성용은 "와이프도 되게 황당해했다. 괜찮겠냐고 했다"며 아내인 배우 한혜진의 반응을 전했다.

김강우는 "제가 '유퀴즈'에서 연락이 왔다고 하니까 아내가 '갑자기 왜? 작품 하는 것도 아닌데 뭐냐'고 하더라. 가족 특집이라고 했더니 '그럼 나야?'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 김강우는 "당신 아니라고 했다. '그럼 혜진이?라고 묻길래 아니라 했더니 '성용이?'라며 놀라더라"고 설명하며 동서지간 출연 비화를 전했다.

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김강우는 과거 기성용의 열렬한 팬이었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 유재석이 "동서로 만나기 전부터 기성용 선수의 팬이었다"고 하자 김강우는 축구에 대한 애정을 드러냈다.

하지만 정작 기성용과 한혜진의 결혼을 반대했다고. 유재석이 "사실 결혼 이야기가 나왔을 때 김강우씨가 반대를 조금 하셨다고 들었다"고 말문을 열자 기성용은 "처음 장모님께 인사하러 갔을 때 온 가족이 다 모여 있었다. '네가 어떻게 하는지 보자, 무슨 얘기를 하는지 보자'는 분위기였다"며 당시 긴장했던 순간을 털어놨다.

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또 김강우는 "장모님이 제가 첫째 사위라 어려워하신다. 하지만 막냇사위는 편해하신다"고 털어놨고, 이에 기성용은 "아무래도 저보다 형님이 나이도 있으시고, 좋은 방향으로. 또 저랑은 생활을 많이 하셨다"라고 말했다.

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갑작스러운 나이 공격(?)에 김강우는 "어떻게 수습하나 보자"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 첫째 언니 한무영 씨와 결혼했다. 또한 기성용은 2013년 배우 한혜진과 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com